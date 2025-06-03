Месть Путина за самолеты: военный эксперт предупредил об угрозе в ближайшие дни

Игорь Романенко

Реклама

Благодаря уникальной тактике запуска из фур и интеграции искусственного интеллекта, украинские Силы обороны нанесли невосполнимый ущерб элементам ядерной триады России.

Украина осуществила беспрецедентную операцию под кодовым названием «Паутина», впервые массово атакуя российские военные аэродромы, на которых базировались самолеты стратегической авиации РФ.

117 FPV-дронов-камикадзе, выпущенные из фур вблизи аэропортов, уничтожили и повредили более 40 вражеских самолетов стратегической и дальней авиации.

Реклама

Эта молниеносная и синхронная спецоперация, которая готовилась полтора года, привела к впечатляющим потерям для оккупантов — 34% их стратегической авиации.

Мастерство исполнения поразило мир, ведь нашим спецслужбам пришлось длительное время находиться рядом с управлением ФСБ в одной из областей РФ.

Законное возмездие за ракетный террор

Как отмечает военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, эта атака FPV-дронами на российские аэродромы является «вполне логичным и законным возмездием за нарушение норм и правил ведения конвенционной войны». Россия активно использовала стратегическую и дальнюю авиацию, которая является элементом ядерной триады, для ракетных ударов по украинским городам, сознательно игнорируя все международные нормы.

Игорь Романенко напоминает, что первые попытки ударов по аэродрому «Энгельс-2» были еще в 2022 году. Тогда россияне считали свои самолеты недосягаемыми. Даже жаловались американцам, мол, украинцы атакуют «святыню» — элемент ядерной триады, что «пахнет» третьей мировой войной. Однако им было четко объяснено:«Если ракеты будут лететь на украинские города со стратегических бортов, то мы оставляем за собой право уничтожать их».

Реклама

После короткого перерыва, Россия снова прибегла к массированным ударам, как, например, последний комбинированный удар с привлечением до 500 средств воздушного нападения.

Научились отбиваться своим оружием

По мнению генерал-лейтенанта, украинские Силы обороны долго и тщательно искали пути и методы для достойного ответа. Украина модернизировала свои средства поражения, показав возможности дальнобойных дронов собственного производства. Это стало особенно важным на фоне запрета от американцев наносить удары их дальнобойным оружием по территории России.

«Нам пришлось делать ставку на то, что имеем и производим сами», — подчеркивает Романенко, добавляя, что над этим работали специалисты ГУР, СБУ и ССО. Он также вспоминает рейды отдельных представителей этих структур на территорию РФ, целью которых было уничтожение или повреждение вражеских самолетов, и которые, к сожалению, не вернулись домой.

Кстати, по словам эксперта, россияне догадывались о таких попытках, о чем свидетельствует их месячное передвижение летательных аппаратов между аэродромами, чтобы сбить с толку украинскую разведку и союзников. Однако, как отмечает эксперт, «там, где работают, всегда находят нужный путь».

Реклама

Дроны из фуры и повторение морского успеха

Идея с использованием фур для запуска FPV-дронов оказалась чрезвычайно эффективной. Контейнеры с беспилотниками были установлены неподалеку от российских аэродромов, что позволило им неожиданно и быстро атаковать самолеты противника одновременно на нескольких объектах.

«Российская ПВО, которая находится возле аэродромов просто не могла противодействовать против такого количества FPV-дронов. Дронов „малышей“ было очень много, выявлять и уничтожать их было сложно», — отмечает Игорь Романенко.

Военный эксперт подчеркивает интересную деталь, во время операции «Паутина» использовали искусственный интеллект.

«FPV-дроны учили и тренировали действовать прежде всего против Ту-95. А что касается А-50 — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, за которым еще с начала войны охотилось наше ГУР, потому что он один значительно поднимает эффективность применения авиации, а также наземных и морских средств поражения», — добавляет Игорь Романенко.

Реклама

Этот успех эксперт сравнивает с достижением 2023 года, когда украинские Военно-морские силы и Силы обороны уничтожили треть российских кораблей Черноморского флота, заставив их передислоцироваться из Севастополя. «Это было невероятное достижение стратегического уровня на море», — отмечает Романенко.

Что ждет после атаки на российскую авиацию?

По аналогии с Черноморским флотом, эксперт прогнозирует, что российская стратегическая авиация теперь будет вынуждена переместиться подальше от линии фронта, возможно, даже за Урал или во Владивосток. Если раньше бомбардировщики спокойно заходили на точки пуска над Каспийским морем, то теперь их самоуверенность значительно пошатнется.

Хотя Романенко соглашается, что успех «Паутины» будет сложно повторить, он убежден, что подобные атаки на российские аэродромы стоит продолжать.

Ранее украинские дроны уже наносили удары по аэродрому «Энгельс-2», поражая места расположения ракет для стратегической и дальней авиации, что привело к повреждению и уничтожению значительного количества ракет.

Реклама

«Мы продвигаемся вперед в борьбе за небо, делаем это последовательно, набирая мощь», — отмечает он.

Логистический коллапс с фурами

Игорь Романенко добавляет, что операция «Паутина» показала эффективное использование небольших FPV-дронов. Обнаруживать их и уничтожать силам ПВО очень трудно.

«Дроны, которые работают на дальних расстояниях имеют большую поверхность для отражения, то есть их проще обнаруживать и уничтожать. Именно поэтому сейчас в России логистический коллапс. Они массово останавливают и проверяют все фуры, ищут скрытые FPV-дроны. Кстати, должна была бы сработать еще пятая фура возле аэродрома на Дальнем Востоке. Автомобиль остановили для проверки и он самоподорвался», — рассказывает Игорь Романенко.

Ответ от Путина обязательно будет

К сожалению, по словам военного эксперта, россияне найдут чем заменить уничтоженные и поврежденные самолеты для новых атак. Хотя Россия не производит новых самолетов стратегической авиации, она поддерживает старые и имеет мощную промышленность по производству тактической авиации (Су-34, Су-30, Су-35).

Реклама

Игорь Романенко предостерегает от чрезмерной эйфории, подчеркивая, что такой трюк, где в фуре были спрятаны FPV-дроны, вряд ли будет снова выполнен.

«Это лишь эффективный эпизод войны, но не более того. У кого по этому поводу есть сомнения, пусть посмотрит ситуацию на фронте, а она там довольно сложная», — отмечает он.

Однако потенциал российской стратегической авиации снижен, хотя и не уничтожен полностью. Романенко предупреждает, что Россия будет пытаться его восстановить, и, будучи очень мстительной, будет искать повод для ответа.

«Такие планы в Кремле уже строят, чтобы отомстить украинцам за отчаянную атаку. Поэтому следует ожидать от Путина каких-то дерзких ответных действий уже в ближайшее время. Всем нам стоит быть максимально бдительными в ближайшие дни, потому что это, к сожалению, обязательно произойдет», — заключает эксперт.

Реклама

Напомним, 1 июня СБУ провела историческую спецоперацию в тылу РФ. Одновременно было поражено четыре военных аэродрома в тылу страны-агрессора: «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». Поражен 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.