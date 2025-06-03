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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Взрыв в Николаеве: Ким подтвердил удар "Кинжалом"

Виталий Ким сообщил, что в результате атаки «Кинжалом» обошлось без негативных последствий.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российский самолет-носитель ракет "Кинжал"

Российский самолет-носитель ракет «Кинжал» / © kremlin.ru

Взрыв в Николаеве 3 июня прогремел действительно из-за атаки российской ракетой «Кинжал».

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

«Кинжал без жертв! Фото не дам, но все норм», — говорится в коротком заявлении главы ОВА.

Ранее, вскоре после взрыва в Николаеве, Ким написал в Сети, что вызовов экстренных служб нет.

Напомним, около 10:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем «Кинжалов».

Во время тревоги в Николаеве прогремел взрыв. Телеграмм-канал «Николаевский Ванек» информировал, что впервые за всю войну за пределами города произошел прилет «Кинжала».

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