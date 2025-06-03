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- Украина
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Взрыв в Николаеве: Ким подтвердил удар "Кинжалом"
Виталий Ким сообщил, что в результате атаки «Кинжалом» обошлось без негативных последствий.
Взрыв в Николаеве 3 июня прогремел действительно из-за атаки российской ракетой «Кинжал».
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
«Кинжал без жертв! Фото не дам, но все норм», — говорится в коротком заявлении главы ОВА.
Ранее, вскоре после взрыва в Николаеве, Ким написал в Сети, что вызовов экстренных служб нет.
Напомним, около 10:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем «Кинжалов».
Во время тревоги в Николаеве прогремел взрыв. Телеграмм-канал «Николаевский Ванек» информировал, что впервые за всю войну за пределами города произошел прилет «Кинжала».