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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вибух у Миколаєві: Кім підтвердив удар "Кинджалом"

Віталій Кім повідомив, що внаслідок атаки «Кинджалом» минулося без негативних наслідків.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський літак-носій ракет «Кинджал»

Російський літак-носій ракет «Кинджал» / © kremlin.ru

Вибух у Миколаєві 3 червня прогримів справді через атаку російською ракетою «Кинджал».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Кінжал без жертв! Фото не дам, але все норм», — йдеться в короткій заяві голови ОВА.

Раніше, невдовзі після вибуху в Миколаєві, Кім написав у Мережі, що викликів екстрених служб немає.

Нагадаємо, близько 10:00 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм «Кинджалів».

Під час тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Телеграм-канал «Николаевский Ванек» інформував, що вперше за всю війну за межами міста стався приліт «Кинджала».

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