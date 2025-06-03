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Вибух у Миколаєві: Кім підтвердив удар "Кинджалом"
Віталій Кім повідомив, що внаслідок атаки «Кинджалом» минулося без негативних наслідків.
Вибух у Миколаєві 3 червня прогримів справді через атаку російською ракетою «Кинджал».
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Кінжал без жертв! Фото не дам, але все норм», — йдеться в короткій заяві голови ОВА.
Раніше, невдовзі після вибуху в Миколаєві, Кім написав у Мережі, що викликів екстрених служб немає.
Нагадаємо, близько 10:00 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм «Кинджалів».
Під час тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Телеграм-канал «Николаевский Ванек» інформував, що вперше за всю війну за межами міста стався приліт «Кинджала».