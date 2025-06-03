Як відрізнити справжній соєвий соус від підробки ще в магазині: про це треба знати кожному

Розповідаємо, як відрізнити справжній соєвий соус від підробки і вибрати дійсно якісний продукт.

Потрусити пляшку. Про цей лайфгак пише ресурс «Новини.LIVE». Щоб перевірити якість соєвого соусу, достатньо струсонути пляшку й подивитися, як реагує рідина. Продукт буде якісним, якщо на поверхні з’являться бульбашки і не зникатимуть декілька секунд. Піна з бульбашок означає, що рідина має високу концентрацію сої та тривалу ферментацію, тому продукт високої якості. Якщо соус розведений водою, він не пінитиметься чи бульбашки зникатимуть з поверхні одразу.

Склад. Справжній соєвий соус має дуже короткий склад: вода, соєві боби, пшениця, сіль. Можливе додавання закваски або ферментів — це нормально. Якщо ж у складі є оцет, барвники, підсилювачі смаку (наприклад, глутамат натрію), цукор чи консерванти, це, швидше за все, штучна підробка або хімічний сурогат.

Колір і консистенція. Якісний соєвий соус має прозору, темно-коричневу або бурштинову рідину, без осаду чи каламуті. Якщо соус надто темний, як кава або чорнило, або занадто рідкий, як вода, це ознака дешевих замінників, іноді навіть просто підфарбованої води.