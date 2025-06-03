- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 2 хв
Як відрізнити справжній соєвий соус від підробки ще в магазині: про це треба знати кожному
Соєвий соус уже давно став для українців звичним інгредієнтом багатьох страв. Але недобросовісні виробники продають неякісний продукт. Тому варто звертати увагу на деякі ознаки, які вказують на те, що перед вами підробка, а не справжній соус.
Розповідаємо, як відрізнити справжній соєвий соус від підробки і вибрати дійсно якісний продукт.
Як відрізнити справжній соєвий соус від підробки: корисні поради
Потрусити пляшку. Про цей лайфгак пише ресурс «Новини.LIVE». Щоб перевірити якість соєвого соусу, достатньо струсонути пляшку й подивитися, як реагує рідина. Продукт буде якісним, якщо на поверхні з’являться бульбашки і не зникатимуть декілька секунд. Піна з бульбашок означає, що рідина має високу концентрацію сої та тривалу ферментацію, тому продукт високої якості. Якщо соус розведений водою, він не пінитиметься чи бульбашки зникатимуть з поверхні одразу.
Склад. Справжній соєвий соус має дуже короткий склад: вода, соєві боби, пшениця, сіль. Можливе додавання закваски або ферментів — це нормально. Якщо ж у складі є оцет, барвники, підсилювачі смаку (наприклад, глутамат натрію), цукор чи консерванти, це, швидше за все, штучна підробка або хімічний сурогат.
Колір і консистенція. Якісний соєвий соус має прозору, темно-коричневу або бурштинову рідину, без осаду чи каламуті. Якщо соус надто темний, як кава або чорнило, або занадто рідкий, як вода, це ознака дешевих замінників, іноді навіть просто підфарбованої води.
Природний аромат. У натурального соєвого соусу приємний, глибокий аромат із легкими нотками ферментації — трохи солодкуватий, трохи хлібний, трохи горіховий. У штучному продукті запах буде різким, солоним, може мати аромат паленого цукру чи навіть клею. Такий продукт краще не купувати.