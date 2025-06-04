Операція "Павутина": в Defense Express назвали ефект для України і РФ

Авіація РФ. / © Associated Press

Реклама

Спецоперація “Павутина” завдала масштабних втрат Росії - уражено 41 літак. З огляду на те, що жоден з цих типів суден РФ не в змозі виробляти, а ті, що мають пошкодження, буде не зовсім просто відновити.

Про це повідомив експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський в коментарі “РБК-Україна”.

У цій атаці важливим став удар саме по носіях ракет, якими окупанти обстрілюють і прифронтові, і тилові регіони.

Реклама

“Вважайте – це для них не відтворювальний ресурс. Незалежно від того, якими виявляться фінальні цифри уражених бортів – чи мінімальними, чи максимальними – все одно це буде більше, ніж росіяни зазвичай піднімали для проведення масованої атаки”, - наголосив експерт.

Зі слів Киричевського, стратегічна авіація РФ - інструмент стратегічного ослаблення України. Окупанти гатили по потужностях електроенергетики, оборонно-промислового комплексу, критичної інфраструктури тощо.

“Чим менше у росіян справних стратегічних бомбардувальників – тим менше у них можливостей нищити нашу інфраструктуру. Виграшний момент для нас полягає в тому, що було ослаблений той інструмент, який живить російські амбіції захопити чотири наші області", - висловився аналітик Defense Express.

Зауважимо,в ISW вважають, що атака на російську авіацію може "принаймні тимчасово" обмежити здатність РФ завдавати ракетних ударів по Україні. З іншого боку, для підтримки такої ж інтенсивності обстрілів ворогу потрібно буде або задіювати всі наявні літаки, або більше часу на цикл підготовки атак.

Реклама

Тим часом Киричевський наголошує, що в політичному та геополітичному вимірі атака на аеродроми РФ підтвердила, що у війні Україна може задіювати асиметричні ходи та технологічні рішення. Для світу – це демонстрація того, що Москва не здатна захистити свої елітні літаки – один із елементів своєї ядерної тріади. Операція СБУ нагадала, що Росія має свої слабкі місця, чим Україна може скористатися.

“Павутина”

1 червня Україна провела масштабну спецоперацію в тилу РФ.Українські дрони вразили ворожі цілі на аеродромах РФ “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Унаслідок ударів було уражено 41 російський літак. Серед них - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

В Кремлі відреагували на операцію СБУ "Павутина". Нібито диктатор Володимир Путін отримував інформацію про недільні атаки України на територію Росії в режимі реального часу.

Американський сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блументаль прирівняв операцію "Павутина" до ліквідації "терориста номер один" бен Ладена. З його слів, українська атака була вразила “майстерністю та зухвалістю“.

Реклама

Видання Axios пише, що операція “Павутина” зруйнувала ілюзію внутрішньої безпеки США. В експертів із національної безпеки вона викликала нові побоювання щодо загрози використання комерційної інфраструктури для підготовки та проведення атак. Наприклад, велику загрозу можуть становити китайські контейнеровози, які пришвартовані в американських портах.

Дата публікації 11:48, 04.06.25 Кількість переглядів 198 Кадри підготовки СБУ до атаки на стратегічну авіацію РФ