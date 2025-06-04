Операция "Паутина": в Defense Express назвали эффект для Украины и РФ

Авиация РФ. / © Associated Press

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Спецоперация "Паутина" нанесла масштабные потери России - поражен 41 самолет. Учитывая, что ни один из этих типов судов РФ не в состоянии производить, а имеющие повреждения будет не совсем просто восстановить.

Об этом сообщил эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский в комментарии "РБК-Украина".

В этой атаке важным стал удар именно по носителям ракет, которыми оккупанты обстреливают и прифронтовые, и тыловые регионы.

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"Считайте - это для них не воспроизводственный ресурс. Независимо от того, какими окажутся финальные цифры пораженных бортов - минимальными или максимальными - все равно это будет больше, чем россияне обычно поднимали для проведения массированной атаки", - подчеркнул эксперт.

По словам Киричевского, стратегическая авиация РФ – инструмент стратегического ослабления Украины. Оккупанты били по мощностям электроэнергетики, оборонно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры и тому подобное.

"Чем меньше у россиян исправных стратегических бомбардировщиков – тем меньше у них возможностей уничтожать нашу инфраструктуру. Выигрышный момент для нас состоит в том, что был ослаблен тот инструмент, который питает российские амбиции захватить четыре наших области", - сказал аналитик Defense Express.

Отметим, в ISW считают, что атака на российскую авиацию может "по крайней мере временно" ограничить способность РФ наносить ракетные удары по Украине. С другой стороны, для поддержания такой же интенсивности обстрелов врагу нужно будет либо задействовать все имеющиеся самолеты, либо больше времени на цикл подготовки атак.

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Между тем, Киричевский отмечает, что в политическом и геополитическом измерении атака на аэродромы РФ подтвердила, что в войне Украина может задействовать асимметричные ходы и технологические решения. Для мира это демонстрация того, что Москва не способна защитить свои элитные самолеты – один из элементов своей ядерной триады. Операция СБУ напомнила, что у России есть свои слабые места, чем Украина может воспользоваться.

"Паутина"

1 июня Украина провела масштабную спецоперацию в тылу РФ . Украинские дроны поразили вражеские цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново" В результате ударов был поражен 41 российский самолет.

В Кремле отреагировали на операцию СБУ "Паутина". Якобы диктатор Владимир Путин получал информацию о воскресных атаках Украины на территорию России в режиме реального времени.

Американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блументаль приравнял операцию "Паутина" к ликвидации "террориста номер один" бен Ладена. По его словам, украинская атака поразила "мастерством и дерзостью".

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Издание Axios пишет, что операция "Паутина" разрушила иллюзию внутренней безопасности США. У экспертов по национальной безопасности она вызвала новые опасения по поводу угрозы использования коммерческой инфраструктуры для подготовки и проведения атак. К примеру, большую угрозу могут представлять китайские контейнеровозы, которые пришвартованы в американских портах.

Дата публикации 11:48, 04.06.25 Количество просмотров 191 Кадры подготовки СБУ к атаке на стратегическую авиацию РФ