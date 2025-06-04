Война новой эпохи: как украинские дроны меняют оборонную доктрину мира и пугают Россию

Украинские дроны сменили правила войны. / © Associated Press

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Несмотря на преимущество России в артиллерии, авиации и живой силе, Украина уже более трех лет держит оборону, все больше полагаясь на дроны. По оценке британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), к началу 2025 года 60–70% потерь российской техники нанесены именно беспилотниками.

Об этом пишет Bloomberg.

Украинские дроны — это тысячи относительно дешевых и часто одноразовых аппаратов, которые массово патрулируют линию фронта: разведывают, фиксируют цели, корректируют огонь или самостоятельно поражают врага. Большинство – это малогабаритные FPV-дроны с камерой, которые оператор ведет в реальном времени. Удар – именно в момент, когда изображение с камеры зависает.

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Остальные дроны сбрасывают боеприпасы с воздуха, некоторые могут возвращаться и использоваться повторно. Барражировочные боеприпасы – дроны с фиксированным крылом – зависают в воздухе в режиме ожидания, а затем атакуют цель при обнаружении.

Последние модели, такие как украинский B-1, могут находиться в небе несколько часов и действуют тише, чем предшественники, что затрудняет их перехват. Дальнобойные беспилотники способны лететь сотни километров. Именно такими дронами Украина атакует военные объекты в российском тылу — до Башкортостана, в 1500 км от границы.

Украинские атаки по военным аэродромам в Сибири, где базируются стратегические бомбардировщики, стали доказательством: дроны способны прорывать ПВО РФ даже в глубоком тылу. Такие удары стали возможны благодаря использованию мобильных пусковых платформ — например, фур с модульными пунктами запуска.

Мир изучает украинский опыт

Армия НАТО. / © Associated Press

Уроки украинского поля боя уже влияют на глобальное перевооружение:

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Тайвань – инвестирует в серийное производство дронов на случай конфликта с Китаем;

Израиль адаптировал систему "Железный купол" под маневровые дроны в войне против ХАМАСа;

Европейские государства приоритизировали дроны и защиту от них в крупнейшем со времен Холодной войны цикле перевооружения;

США переориентируют закупки с дорогих систем от крупных производителей на более дешевые и массовые решения стартапов.

На фоне уменьшения поддержки со стороны США президент Трамп считает, что "эта война — проблема Европы". Кремль делает ставку на длительное истощение Украины. Но масштабная программа дронов, которую развернул Киев, стала асимметричным ответом на численное преимущество РФ и дает шанс изменить течение войны.

В последние месяцы Украина активизировала атаки по военным и промышленным объектам в глубине России. Так, в начале мая Россия заявила об уничтожении 485 украинских дронов за два дня, когда несколько ударов повредили заводы по производству оптоволоконного кабеля. Из-за атак более 100 авиарейсов были задержаны — аэропорты вокруг Москвы временно приостановили работу.

На этот раз удары продолжались в течение дня, в то время как раньше они обычно происходили ночью. Это стало свидетельством растущей способности Украины переносить войну в тыл России, в частности в столицу, которая долгое время оставалась в стороне от активной фазы боевых действий.

Морские дроны изменяют правила игры на Черном море

Морские дроны СБУ.

Беспилотные морские аппараты, нагруженные взрывчаткой, заставили российский флот отступить от украинского побережья, делая невозможными обстрелы прибрежных городов и морскую блокаду. Недавно Украина начала вооружать эти дроны ракетами, что расширяет их ударный потенциал.

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В мае украинская разведка сообщила, что морские дроны уничтожили два российских истребителя вблизи порта Новороссийск. Управление осуществляется с расстояния в сотни километров через спутниковую сеть Starlink. При этом стоимость одного морского дрона — около $20 тысяч, что подвергает сомнению эффективность российских кораблей, строительство которых стоит сотни миллионов.

Разведка с неба – глаза на поле боя

Украинский беспилотник. / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Малые разведывательные дроны помогают пехоте отслеживать вражеские траншеи и перемещения, в то время как аппараты с фиксированным крылом и большим радиусом действия составляют карту боевых позиций противника. Благодаря этому артиллерия и ракеты могут действовать более точно.

Россия использует дроны "Форпост" для лазерного наведения управляемых авиабомб, что позволяет пилотируемым самолетам наносить удары без вхождения в зону поражения украинской ПВО.

В начале полномасштабного вторжения Украина применяла турецкие Bayraktar TB2 для поражения бронетехники. Впоследствии появились отечественные Leleka и Furia, играющие ключевую роль в корректировке огня. Тем временем дроны "Орлан" остаются одной из главных угроз - их появление часто предшествует ракетным ударам.

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На суше Украина уже испытывает роботов-собак, способных обнаруживать минные ловушки и прятаться в сложных условиях — например внутри зданий, в траншеях или лесах, где дроны неэффективны.

Нестандартное использование: дроны как “медэвак”, снабжение и психологическое оружие

БПЛА. / © Минобороны Украины

Беспилотники выполняют и логистические задачи: доставляют еду, воду, медикаменты и боеприпасы в изолированные подразделения, где наземные пути заблокированы или слишком опасны.

Их также применяют в качестве "летающих наводчиков", помогающих эвакуировать раненых или ориентировать бойцов в сложной обстановке. Известны случаи, когда дроны психологически влияли на врага — гул двигателя заставлял солдат бежать, прятаться или даже сдаваться. В некоторых ситуациях оккупанты махали руками или подавали сигнал о капитуляции, надеясь, что оператор выведет их из-под огня вместо того, чтобы атаковать.