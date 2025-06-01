Визначився останній учасник УПЛ сезону-2025/26

"Металіст 1925" – "Лівий Берег" / © ФК Металіст 1925

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"Металіст 1925" переміг "Лівий Берег" у двоматчевому протистоянні плейоф за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2025/26.

У першому поєдинку харківський клуб на стадіоні "Лівий Берег" у Києві здолав столичну команду з рахунком 1:0.

Зустріч у відповідь відбулася 1 червня на тій же арені й також завершилася перемогою "Металіста 1925" з рахунком 1:0. Єдиний гол на 90+1-й хвилині забив Владислав Калитвинцев.

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Таким чином, за сумою двох матчів харків'яни виявилися сильнішими (2:0) та вибороли путівку до елітного дивізіону. "Лівий Берег" вилетів до Першої ліги.

Огляд матчу "Металіст 1925" – "Лівий Берег"

Зазначимо, що цього сезону "Лівий Берег" посів 14-те місце в УПЛ, а "Металіст 1925" фінішував третім у Першій лізі.

В іншій парі плейоф "Кудрівка" з однойменного села Чернігівської області у серії пенальті здолала "Ворсклу" та оформила історичний вихід до УПЛ. Полтавці вперше в історії вилетіли з еліти чемпіонату України з футболу.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 з УПЛ напряму вилетіли два найгірші клуби – "Чорноморець" та "Інгулець". В еліті їх замінять "Епіцентр" і "Полтава", які стали найкращими командами Першої ліги.

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