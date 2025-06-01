Определился последний участник УПЛ сезона-2025/26

"Металлист 1925" – "Левый Берег" / © ФК Металлист 1925

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"Металлист 1925" победил "Левый Берег" в двухматчевом противостоянии плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2025/26.

В первом поединке харьковский клуб на стадионе "Левый Берег" в Киеве одолел столичную команду со счетом 1:0.

Ответная встреча состоялась 1 июня на той же арене и также завершилась победой "Металлиста 1925" со счетом 1:0. Единственный гол на 90+1-й минуте забил Владислав Калитвинцев.

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Таким образом, по сумме двух матчей харьковчане оказались сильнее (2:0) и завоевали путевку в элитный дивизион.

Обзор матча "Металлист 1925" – "Левый Берег"

Отметим, что в этом сезоне "Левый Берег" занял 14-е место в УПЛ, а "Металлист 1925" финишировал третьим в Первой лиге.

В другой паре плей-офф "Кудровка" из одноименного села Черниговской области в серии пенальти одолела "Ворсклу" и оформила исторический выход в УПЛ. Полтавчане впервые в истории вылетели из элиты чемпионата Украины по футболу.

Напомним, по итогам сезона-2024/25 из УПЛ напрямую вылетели два худших клуба – "Черноморец" и "Ингулец". В элите их заменят "Эпицентр" и "Полтава", которые стали лучшими командами Первой лиги.

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