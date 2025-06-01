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Атаки дронов по авиабазам РФ: беспилотники управлялись искусственным интеллектом - СМИ
Дроны ударили по авиабазам РФ, используя алгоритмы распознавания целей.
Украинская военная разведкапровела уникальную операцию по обучению алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для точного наведения беспилотников на российские бомбардировщики. Для этого использовались 3D-сканы советских самолетов, хранящихся в Полтавском музее дальней и стратегической авиации — в частности, Ту-95МС и Ту-22М3.
Об этом сообщает Clash Report.
В прошлом году было проведено масштабное сканирование самолетов, после чего ИИ научили распознавать их особенности и автоматически выполнять алгоритмы пикирования — то есть целенаправленные атаки на уязвимые места авиационной техники.
Эти разработки уже продемонстрировали свою эффективность во время последних атак на военные аэродромы России. В частности, один из FPV-дронов, который запускался с грузовика, пытался нанести удар по авиабазе «Украинка» в Амурской области, однако не дошел до цели.
Во время атаки использовали два типа беспилотников: классические квадрокоптеры вертикального взлета и «крыло», запускаемые с мини-катапульты.
Напомним, 1 июня был проведен масштабный ударпо стратегическим аэродромам на территории России. Для атаки использовали беспилотники, которые запускали прямо с грузовиков, стоявших рядом с автозаправками.
Операция под названием «Паутина» поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной организации и высокого уровня координации.
По данным СБУ, все участники операции находятся на территории Украины, поэтому сообщения об их задержании в России — это лишь информационная манипуляция.
Также в сети опубликовали видео атаки на Оленегорск 1 июня