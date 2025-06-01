Атаки дронов по авиабазам РФ: беспилотники управлялись искусственным интеллектом - СМИ

Дроны / © Минобороны Украины

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Украинская военная разведкапровела уникальную операцию по обучению алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для точного наведения беспилотников на российские бомбардировщики. Для этого использовались 3D-сканы советских самолетов, хранящихся в Полтавском музее дальней и стратегической авиации — в частности, Ту-95МС и Ту-22М3.

Об этом сообщает Clash Report.

В прошлом году было проведено масштабное сканирование самолетов, после чего ИИ научили распознавать их особенности и автоматически выполнять алгоритмы пикирования — то есть целенаправленные атаки на уязвимые места авиационной техники.

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Эти разработки уже продемонстрировали свою эффективность во время последних атак на военные аэродромы России. В частности, один из FPV-дронов, который запускался с грузовика, пытался нанести удар по авиабазе «Украинка» в Амурской области, однако не дошел до цели.

Во время атаки использовали два типа беспилотников: классические квадрокоптеры вертикального взлета и «крыло», запускаемые с мини-катапульты.

Напомним, 1 июня был проведен масштабный ударпо стратегическим аэродромам на территории России. Для атаки использовали беспилотники, которые запускали прямо с грузовиков, стоявших рядом с автозаправками.

Операция под названием «Паутина» поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной организации и высокого уровня координации.

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По данным СБУ, все участники операции находятся на территории Украины, поэтому сообщения об их задержании в России — это лишь информационная манипуляция.

Также в сети опубликовали видео атаки на Оленегорск 1 июня