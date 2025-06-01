ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
700
Час на прочитання
2 хв

Атаки дронів по авіабазах РФ: безпілотники керувалися штучним інтелектом - ЗМІ

Дрони вдарили по авіабазах РФ, використовуючи алгоритми розпізнавання цілей.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дрони

Дрони / © Міноборони України

Українська військова розвідка провела унікальну операцію з навчання алгоритмів штучного інтелекту (ШІ) для точного наведення безпілотників на російські бомбардувальники. Для цього використовувалися 3D-скани радянських літаків, що зберігаються у Полтавському музеї дальньої та стратегічної авіації — зокрема, Ту-95МС і Ту-22М3.

Про це повідомляє Clash Report.

Торік було проведено масштабне сканування літаків, після чого ШІ навчили розпізнавати їх особливості та автоматично виконувати алгоритми пікерування — тобто цілеспрямовані атаки на вразливі місця авіаційної техніки.

Ці розробки уже продемонстрували свою ефективність під час останніх атак на військові аеродроми Росії. Зокрема, один із FPV-дронів, який запускався з вантажівки, намагався завдати удару по авіабазі «Українка» в Амурській області, проте не дійшов до цілі.

Під час атаки використовували два типи безпілотників: класичні квадрокоптери вертикального зльоту та «крило», що запускаються з міні-катапульти.

Нагадаємо, 1 червня було проведено масштабний удар по стратегічних аеродромах на території Росії. Для атаки використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, що стояли поруч з автозаправками.

Операція під назвою «Павутина» вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Її підготовка тривала понад півтора року і вимагала складної організації та високого рівня координації.

За даними СБУ, всі учасники операції перебувають на території України, тому повідомлення про їхні затримання в Росії — це лише інформаційна маніпуляція.

Також у мережі опублікували відео атаки на Оленегорськ 1 червня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie