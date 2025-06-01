Атаки дронів по авіабазах РФ: безпілотники керувалися штучним інтелектом - ЗМІ

Дрони / © Міноборони України

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Українська військова розвідка провела унікальну операцію з навчання алгоритмів штучного інтелекту (ШІ) для точного наведення безпілотників на російські бомбардувальники. Для цього використовувалися 3D-скани радянських літаків, що зберігаються у Полтавському музеї дальньої та стратегічної авіації — зокрема, Ту-95МС і Ту-22М3.

Про це повідомляє Clash Report.

Торік було проведено масштабне сканування літаків, після чого ШІ навчили розпізнавати їх особливості та автоматично виконувати алгоритми пікерування — тобто цілеспрямовані атаки на вразливі місця авіаційної техніки.

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Ці розробки уже продемонстрували свою ефективність під час останніх атак на військові аеродроми Росії. Зокрема, один із FPV-дронів, який запускався з вантажівки, намагався завдати удару по авіабазі «Українка» в Амурській області, проте не дійшов до цілі.

Під час атаки використовували два типи безпілотників: класичні квадрокоптери вертикального зльоту та «крило», що запускаються з міні-катапульти.

Нагадаємо, 1 червня було проведено масштабний удар по стратегічних аеродромах на території Росії. Для атаки використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, що стояли поруч з автозаправками.

Операція під назвою «Павутина» вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Її підготовка тривала понад півтора року і вимагала складної організації та високого рівня координації.

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За даними СБУ, всі учасники операції перебувають на території України, тому повідомлення про їхні затримання в Росії — це лише інформаційна маніпуляція.

Також у мережі опублікували відео атаки на Оленегорськ 1 червня.