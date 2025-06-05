Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 5 червня

До України прийшло тепло / © pixabay.com

Реклама

Сьогодні, 5 червня, в Україні опадів не очікується.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, лише в другій половині дня у північно-західній частині країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Реклама

Вітер переважно південний (у східних областях північний), 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11…+16°С, вдень +23…+28°С, на південному заході країни до +31°С. В Карпатах вночі +9…+14°С, вдень +18…+23°С.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +11…+16°С, вдень +23…+28°С.

У Києві вночі +14…+16°С, вдень +26…+28°С.

Реклама

Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.