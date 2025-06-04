Які втрати Росії та України у війні: шокувальні підрахунки аналітиків

Втрати російських військ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Втрати Росії у війні проти України влітку 2025 року можуть перевищити мільйон людей. Водночас українські втрати сягають понад 400 тис. осіб.

Про це повідомляє видання NBC News із посиланням на дослідження вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Втрати РФ та України

Один із провідних аналітичних центрів світу оцінює, що втрати Росії у війні, ймовірно, вже цього літа перевищить мільйон бійців. Із цього числа приблизно 250 тис. російських військових загинули.

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«Україна також зазнала важких втрат: понад 400 тисяч осіб, з них від 60 до 100 тисяч загиблих», — йдеться у звіті.

За оцінками аналітиків CSIS, досягнення позначки у мільйон вбитих і поранених у війні проти України стане «приголомшливою й моторошною віхою» для Росії та свідченням «відвертої зневаги Путіна до власних солдатів». Для історичного контексту: ця кількість втрат уп’ятеро перевищує сукупні втрати Росії та СРСР у всіх конфліктах після Другої світової війни.

Хоча такі цифри звучать як шок, вони узгоджуються з попередніми оцінками західної розвідки, яка стверджує, що РФ щоденно втрачає приблизно 1 000 військових — убитими або пораненими.

Зазначається, що підрахунок втрат, представлених у звіті CSIS, ведеться від лютого 2022 року, коли Кремль розпочав повномасштабне вторгнення до України.

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Темпи просування ворога на фронті

Темпи просування на фронті залишаються вкрай повільними. За даними CSIS, від січня 2024 року російські війська просувалися в середньому лише на 50 м щодня, здобувши контроль над 5000 кв. км — це близько 1% території України. Це навіть менше, ніж під час наступу на Соммі у Першій світовій війні, коли союзники щоденно просувалися на 80 м.

Автор статті звернув увагу, що у відповідь на російські атаки по мирних українських містах Київ вдарив по військових об’єктах на території РФ. У межах операції «Павутина» Україна запустила понад 100 дронів по різних авіабазах РФ, одна з яких розташована за 4000 км від кордону.

Наступного дня українська розвідка здійснила ще одну операцію — підірвала одну з опор Кримського мосту за допомогою підводного вибухового пристрою.

Попри ці удари, як деякі російські, так і американські політики наполягають на тому, що РФ утримує перевагу на фронті. Хоча її втрати в живій силі та техніці є більшими, Москва має більший мобілізаційний ресурс і потужнішу військову промисловість.

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Коли втрати Росії стануть фатальними?

Утім, застереження аналітиків свідчать: якщо Україна продовжуватиме отримувати підтримку від Заходу, втрати Росії можуть стати фатальними.

«Ця війна — катастрофа для Путіна, і від літа російські можливості лише зменшуватимуться: менше бронетехніки, менше боєприпасів, менше ресурсів, менше мотивації. Але у Путіна немає задньої передачі», — заявив екскерівник британської розвідки MI6 Річард Дірлав у квітневому інтерв’ю NBC.

Тим часом спроби мирного врегулювання залишаються безрезультатними. Дві раунди переговорів в Стамбулі не дали жодного поступу в бік завершення війни. Москва висуває ультимативні вимоги — повна капітуляція України та її майбутнє підпорядкування, тоді як Київ заявляє, що готовий до припинення вогню, але не на умовах, що ведуть до знищення державності.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ на 4 червня, втрати Росії становлять 991 820 бійців. Лише за попередню добу було ліквідовано та поранено ще 1020 окупантів.

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На думку експерта з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Тараса Жовтенка, до стратегічного перелому на фронті може призвести підвищення втрат ворога щодня до рівня 2500-4000 військових. Тоді президенту РФ Володимирові Путіну доведеться ухвалювати непопулярні рішення.

Зауважимо, у березні посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявляв, що на нинішньому етапі війни кількість втрат ЗСУ «в цих умовах є критичною» для країни. Водночас він звертав увагу і на величезні втрати ворога.