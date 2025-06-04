Армия РФ продвигается на Сумщине: угроза для Сум растет

Российский танк.

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Армия РФ продвигается дальше в Сумской области. Оккупантам удалось захватить и закрепиться в Андреевке и Водологах. На дистанции 20-25 км российские военные смогут атаковать Сумы FPV-дронами на оптоволокне.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"У них уже были подобные попытки (атаки FPV-дронами по Сумам – Ред.). Силы обороны пытаются сдержать давление этой московской орды и не пускать их дальше на глубину территории", - говорится в отчете.

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По информации DeepState, на уточнении находится Кондратовка. На территории населенного пункта фиксировали российскую пехоту. Одна, бойцы сил обороны не дают противнику закрепиться. Предварительно захватчики заняли северную часть Алексеевки.

"С большой вероятностью, она скоро также перенесется в красную зону. Отрезок Яблоновка-Юнаковка тоже находится под давлением врага. На Яблоновку противник лезет со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней. К Юнаковке забегают на северные окрестности Закрепиться там не могут.

Напомним, аналитики ISW заявляют, что Россия усиливает наступление на Сумы. оккупанты пытаются продвинуться на 12-15 километров до областного центра, что потенциально позволит им обстреливать город из артиллерии и дронов.

Сейчас оккупанты пытаются приблизиться к Юнаковке , которая является стратегически важным населенным пунктом. Захват этого населенного пункта позволит армии РФ совершать более прицельные обстрелы города.

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По словам президента Владимира Зеленского, на фронте в Сумской области одна из самых опасных ситуаций. Также сложная ситуация в Покровском направлении.

Дата публикации 14:02, 04.06.25 Количество просмотров 40 Взрывы в прямом эфире ТСН! Сумы, Харьков и Одесса - под зверскими обстрелами!