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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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372
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Спека і дощі - прогноз погоди в Україні на 7-8 червня

Після дощів та прохолоди до України прийшло довгоочікуване тепло. Сонце підвищить температуру до +34 градусів, але без грози не минеться.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Спека накриє Україну

Спека накриє Україну / © Associated Press

В Україні 7 червня у західних, північних областях та подекуди в центрі пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території країни — без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Спекотна погода домінуватиме. Спека триватиме в Україні і в неділю. Різкі перепади атмосферного тиску та температури повітря — особливості найближчих синоптичних днів», — написала вона.

Протягом дня суботи очікується +26…32°С, на півдні та сході буде +32…34°С.

У Києві в суботу та неділю пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. Можливі зливи та град, при грозах шквалисте посилення вітру.

«Будьте обережними під час грози. Від понеділка температура повітря знизиться до комфортної — очікується вдень +18…24 градуси, а на заході навіть подекуди +15…19 градусів», — додала Діденко.

Раніше синоптики повідомили, яким буде червень. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні — місяць «мокрий». Дощитиме часто, за винятком південних областей. Буде тепло, інколи навіть жарко, але 30-градусної спеки не відчуємо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
372
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