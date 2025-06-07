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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 7 червня: яка її потужність

Землю знову накриє магнітна буря.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу 7 червня Землю накриє магнітна буря "жовтого рівня". Її К-індекс - 3,7.

Про це повідомляє сайт meteoagent станом на 07:00.

Зауважимо, що понад десять днів Землю штормило. Планета зазнавала впливу підвищеної активності на Сонці. Втім, 6 червня ця затяжна буря ослабла і опустилася до К-індексу 3.7.

Втім, вона може знову відновитися, бо сонячна активність дуже мінлива.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

Лікарі радять задля того, аби зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки годин сну втрачає людина щомісяця через кнопку "відкласти будильник".

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Дата публікації
Кількість переглядів
610
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