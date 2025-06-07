Магнитная буря 7 июня: какова ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В субботу 7 июня Землю покроет магнитная буря "желтого уровня". Ее К-индекс – 3,7.

Об этом сообщает сайт meteoagent по состоянию на 7:00.

Заметим, что более десяти дней Землю штормило. Планета испытывала влияние повышенной активности на Солнце. Впрочем, 6 июня эта затяжная буря ослабла и опустилась в К-индекс 3.7.

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Впрочем, она может снова восстановиться, потому что солнечная активность очень изменчива.

Впрочем, в зоне риска люди, имеющие хронические заболевания, сердечно-сосудистые проблемы или повышенную чувствительность к изменениям погоды.

Врачи советуют для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько часов сна теряет человек ежемесячно из-за кнопки "отложить будильник".

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