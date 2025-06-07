Війська РФ підійшли на критичну відстань до Сум: DeepState про серйозну загрозу

Сумська область.

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На одній з ділянок фронту армії РФ вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум. З часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, “коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них” від ЗСУ.

Про це йдеться у звіті аналітиків DeepState.

Зазначається, що Кіндратівка та Олексіївка перейшли до “червону зону”. Росіяни зайняли ці населені пункти повністю, накопичують там піхоту і “продовжують свої спроби рухатися в глибину території”.

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“Далі у ворога на шляху селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби залізти до Малої Корчаківки. В цьому районі їм вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум”, - наголошують аналітики.

Суми – під загрозою ударів FPV-дронів. DeepState.

В DeepState називають важкою є ситуація по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка, бо окупантам вдалося впритул наблизитися до цих населених пунктів. Росіяни намагаються зайти до Юнаківки, “але там навіть немає де сховатися, бо вони там все зруйнували”.

В районі Локні противник намагається лізти східніше від села і залазити до лісів в напрямку Садків. Якщо піхота РФ туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко, наголошують аналітики.

Аналітики наголошують, що основний ресурс росіян на Сумщині - піхота, “яка суне як орда і просто не закінчується”. Разом з тим ворог майже не застосовує техніку, а “ставить свої зусилля на піхоту (часто на мотоциклах) і на дрони, які вибивають логістику та позиції”.

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Дата публікації 23:42, 06.06.25 Кількість переглядів 75 Путін хоче загарбати пів України — по річку Дніпро!