РФ здійснила прорив між двома містами Донеччини: експерт повідомив деталі

Солдати РФ. / © Associated Press

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В останню декаду травня армії РФ вдалося здійснити “досить серйозний” прорив на ділянці між Мирноградом, це передмістя Покровська, і Костянтинівкою на Донеччині. Наразі окупантів таки вдалося зупинити.

Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі FREEДОМ.

“Противнику вдалося вбити клин між українськими підрозділами на ділянці від Малинівки до Новооленівки. Ситуація була дуже складна, але в результаті неймовірних зусиль просування окупантів вдалося зупинити на сьогодні. Але спроби противника розширити цей клин, просунутися далі на північ, у бік Костянтинівки, тривають. Бої там мають особливо напружений характер”, - наголосив Грабський.

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Російські війська постійно намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ і використовують для цього чимало ресурсів. Наразі на Донецькому напрямку окупаційна армія сконцентрувала свої зусилля.

“Якщо деталізувати картину, то зараз спостерігаємо постійні спроби противника з тією чи іншою інтенсивністю продовжувати тиск на головному напрямку, який для себе обрала Росія на сьогодні. Це Донецький напрямок, лінія фронту від Великої Новосілки й до Часового Яру”, - наголошує Грабський.

Нагадаємо, Forbes писало про те, що російські війська посилили активність та штурмові дії міста Часів Яру на Донеччині. Загарбники не шкодують особового складу для його захоплення. Такі дії Москви свідчать про те, що росіяни не очікують настання швидкого миру.

За словами військового аналітика Івана Ступака, армія РФ перерізала трасу Покровськ — Костянтинівка, що ускладнило ситуацію на цій ділянці фронту в Донецькій області.

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Дата публікації 17:15, 03.06.25 Кількість переглядів 10 "Ми наступні в черзі"... РФ знищує громаду на Дніпропетровщині, а туди тисячами їдуть люди!