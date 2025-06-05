Удар СБУ по Кримському місту: Плетенчук розповів про стан переправи

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Підрив СБУ підводної частини Кримського мосту здійснений попри неможливість такої операції через щільність захисту незаконної споруди. Тепер використовувати переправу стало доволі ризиковано.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що міст дуже щільно захищений, але вдалося в обхід ФСБ, поліції тощо провести вибухівку та встановити у відповідному місці.

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"Це з розряду "Місія неможлива", але обійшлося без Тома Круза… Навіть якщо це відбувалося під водою, це фантастично. Тому що, нагадаю, росіяни роками топили купу різноманітних конструкцій навколо цього мосту само для того, щоб максимально ускладнити подібні операції. Проте, по факту ми бачимо, що це не призвело до успіху", - наголосив Плетенчук.

За його словами, наразі перевіряється інформація, як саме використовується міст. Однак експлуатувати переправу після подібної атаки доволі ризиковано, щонайменше, без обстежень. я.

"Якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян – пустити їх їздити як й раніше, то ймовірно хтось у майбутньому відповідатиме ще й за ці жертви", - наголосив він.

Після попередніх двох уражень мосту Рф не вдалося повною мірою відремонтувати його залізничну частину. Повноцінно працювала тільки частина для автотранспорту.

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За словами Плетенчука, росіяни розуміли цю проблему, а тому вкладалися будівництво залізниці, що веде з російського Ростова на Дону до окупованого півострова. Саме на цей залізничний шлях загарбники покладаються у разі знищення Кримського мосту.

Нагадаємо, 3 червня СБУ вдарила по Кримському мосту. Агенти замінували опори мосту з підводного боку на глибині. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті. Вдень того ж дня біля переправи сталися вибухи знову.

У Кремлі заявили, що їм відомо про атаку України на Кримський міст. Втім, зі слів речника диктатора Дмитра Пєскова, нібито “пошкоджень немає, міст працює”.

Дата публікації 06:50, 04.06.25 Кількість переглядів 362 Атака на Кримський міст! Реакція українців та найкращі меми!