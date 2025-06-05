Чи обвалиться Кримський міст: військовий експерт дав прогноз після вибуху

Кримський міст / © businessinsider.com

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Вибух, який нещодавно пролунав біля Кримського мосту, завдав критичних ушкоджень опорі.

Про це в ефірі Радіо NV розповів військовий експерт та засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

За його словами, конструкція не була повністю знищена, але має значні пошкодження. «Опора, біля якої вибухнула тонна тротилу, оголена. Арматура стерчить у солону воду — і це питання часу, коли вона почне іржавіти та розпадатися. Це не станеться за один день, але вона вже аварійна», — наголосив експерт.

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Він також зазначив, що російська сторона намагається замовчати реальні масштаби збитків і використала навіть колишнього президента США Дональда Трампа для інформаційного прикриття.

«Вони навіть задіяли свого спікера на ім’я Дональд Трамп. Той опублікував „результати перемовин з Путіним“, у яких фігурував анонс „удару у відповідь“. Потім цей пост видалили, а згодом знову повернули. Це виглядає, як паніка: не знають, що робити й як приховати наслідки», — зазначив Нарожний.

Нагадаємо, 3 червня було завдано удару по Кримському мосту. Пізніше зафіксували повторні вибухи біля споруди.

Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що здійснені на переправу атаки мають ускладнити для країни-агресорки логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом. Адже Кримський міст має як стратегічне, але й ідеологічне значення для Росії.

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Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

В СБУ наголосили, що мінували міст просто під водою. Унікальну операцію готували декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори моста. Що важливо, перший вибуховий пристрій був активований без жодних жертв серед цивільного населення.