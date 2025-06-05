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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Обрушится ли Крымский мост: военный эксперт дал прогноз после взрыва

Крымский мост имеет не только стратегическое, но и идеологическое значение для России.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Крымский мост

Крымский мост / © businessinsider.com

Взрыв, недавно раздавшийся возле Крымского моста, нанес критические повреждения опоре.

Об этом в эфире Радио NV рассказал военный эксперт и основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный.

По его словам, конструкция не была полностью уничтожена, но имеет серьезные повреждения. «Опора, возле которой взорвалась тонна тротила, обнажена. Арматура торчит в соленую воду — и это вопрос времени, когда она начнет ржаветь и распадаться. Это не произойдет за один день, но оно уже аварийное», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что российская сторона пытается замолчать реальные масштабы ущерба и использовала даже бывшего президента США Дональда Трампа для информационного прикрытия.

«Они даже задействовали своего спикера по имени Дональд Трамп. Тот опубликовал „результаты переговоров с Путиным“, в которых фигурировал анонс „ответного удара“.

Напомним, 3 июня был нанесен удар по Крымскому мосту. Позже зафиксировали повторные взрывы у постройки.

Впоследствии спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что совершенные на переправу атаки должны усложнить для страны-агрессорки логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом. Ведь Крымский мост имеет не только стратегическое, но и идеологическое значение для России.

Отмечается, что глава СБУ Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

В СБУ подчеркнули, что миновали мост прямо под водой. Уникальную операцию готовили несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры моста. Что важно, первое взрывное устройство было активировано без жертв среди гражданского населения.

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