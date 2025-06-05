РФ совершила прорыв между двумя городами в Донецкой области: эксперт сообщил детали

Солдаты РФ. / © Associated Press

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В последнюю декаду мая армии РФ удалось совершить "достаточно серьезный" прорыв на участке между Мирноградом, это пригород Покровска, и Константиновкой в Донецкой области. Пока оккупантов удалось остановить.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире FREEДОМ .

"Противнику удалось убить клин между украинскими подразделениями на участке от Малиновки до Новооленовки. Ситуация была очень сложная, но в результате невероятных усилий продвижения оккупантов удалось остановить на сегодняшний день. Но попытки противника расширить этот клин, продвинуться дальше на север, в сторону Константиновки, продолжаются".

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Российские войска постоянно пытаются прорвать линию обороны ВСУ и используют для этого множество ресурсов. На Донецком направлении оккупационная армия сконцентрировала свои усилия.

"Если детализировать картину, то сейчас наблюдаем постоянные попытки противника с той или иной интенсивностью продолжать давление на главном направлении, которое для себя выбрала Россия сегодня. Это Донецкое направление, линия фронта от Большой Новоселки и до Временного Яра", - отмечает Грабский.

Напомним, Forbes писало о том, что российские войска усилили активность и штурмовые действия города Времен Яра в Донецкой области. Захватчики не жалеют личного состава для его увлечения. Такие действия Москвы свидетельствуют о том, что россияне не ждут пришествия скорого мира.

По словам военного аналитика Ивана Ступака , армия РФ перерезала трассу Покровск - Константиновка, что усложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области.

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Дата публикации 17:15, 03.06.25 Количество просмотров 10 "Мы следующие в очереди"... РФ уничтожает общину на Днепропетровщине, а туда тысячами едут люди!