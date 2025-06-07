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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Енергія підтримки: знижки на пальне UPG

Цими вихідними мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG оголошує спеціальну акцію.

Енергія підтримки: знижки на пальне UPG

Протягом двох днів — суботи та неділі — на АЗК UPG по всій Україні діятиме знижка 2 грн/л на всі види пального, окрім газу. А кожен клієнт, який заправиться від 10 літрів і просканує картку UPG, отримає морозиво ріжок.

«Ми добре розуміємо, як непросто зараз живеться: повітряні тривоги, проблеми з транспортом, хвилювання за близьких — усе це виснажує. Тому хочемо дати людям трохи тепла й підтримки. Пальне, солодкий бонус, якісний сервіс — це наш спосіб сказати: «ми поруч»», —коментують у компанії.

UPG закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними й турботливими одне до одного. І нагадує: навіть коротка зупинка на АЗК може стати моментом відновлення, коли навколо так багато напруги.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
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