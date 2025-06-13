Чому Росія прорвалась на Сумщині: в Раді відповіли

ЗСУ / © Associated Press

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Просування російських військ на Сумському напрямку не пов’язане зі слабкістю українських фортифікацій.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі каналу «Київ24».

За його словами, наступ росіян — це наказ із Кремля, а не наслідок недоліків оборонних споруд.

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«Вони тиснуть, бо в них є така вказівка… Вони йдуть по трупах своїх же», — наголосив депутат.

За словами Федієнка, українські оборонні споруди будуються відповідно до рішень військових і під їхнім контролем.

«Деякі мої колеги кажуть, що не все так, як нам хотілося б. Але ці споруди будують самі військові або військові адміністрації за проєктами, розробленими військовими. Не місцева влада визначає, де має бути бліндаж чи протитанковий рів», — зазначив нардеп.

На думку Федієнка, навіть найміцніші фортифікації не здатні самостійно зупинити ворога без ефективної зброї.

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«Фортифікації важливі, але важливіше — далекобійна зброя та зброя масового ураження, яка зупинить ворога ще до підходу до лінії оборони», — вважає депутат.

Ситуація на Сумському напрямку: що відомо

Російські війська продовжують спроби просування на Сумському напрямку, однак Сили оборони України фіксують локальні успіхи.

Зокрема, українським захисникам вдалося досягти результатів у районі Яблунівки Юнаківської громади, а також поблизу Андріївки Хотінської громади.

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, протягом останніх кількох днів просування ворога на Сумщині фактично зупинилося. Російські війська наразилися на потужні інженерні укріплення, які були споруджені українськими силами на глибині близько 8–10 км від кордону.

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Селезньов також зауважив, що цього літа Росія, ймовірно, намагатиметься створити так звану «буферну зону» на території Сумської області. Водночас він висловив сумнів у досягненні цієї мети, адже, за його словами, наявних 50 тисяч особового складу недостатньо для реалізації подібної масштабної операції.