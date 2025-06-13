Росія йде у "фінальний" наступ цього літа: експерт оцінив загрози

Війна / © Associated Press

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Російські окупаційні війська, ймовірно, розпочали свою останню масштабну наступальну кампанію на фронті цього літа. Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ та військовий аналітик Олексій Гетьман пояснив, чому Кремль кидає всі сили саме зараз.

Про це він розповів в ефірі Radio NV.

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«Так, на останньому диханні», — так Гетьман охарактеризував нинішні дії росіян.

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За його словами, попри гучні заяви, масштабна наступальна операція 2024 року принесла ворогові мінімальні здобутки: просування вглиб української території становило лише 55 кілометрів. Ціною цих метрів стали майже пів мільйона загиблих росіян.

Аналітик підкреслив, що нинішнє просування ворога відбувається повільніше, ніж у попередні кампанії, а втрати водночас зростають.

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Гетьман вважає, що плани Кремля щодо захоплення значних українських територій 2025 року нереальні, адже наступного року Росія, найімовірніше, вже не зможе дозволити собі операції такого масштабу.

«Це не означає, що вони не зможуть вести бойові дії. Але наступати так інтенсивно вони вже не зможуть», — пояснив він.

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Тому, на думку експерта, саме цього літа має вирішитися подальший перебіг війни: чи зафіксується лінія фронту, чи вона перейде у фазу позиційної війни. Гетьман розвіяв побоювання щодо можливості окупації Сум чи Харкова: «Немає в них таких сил і засобів. Це має статися щось неймовірне».

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська нещодавно просунулися через західний кордон Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового в рамках багатопланової операції з просування до Дніпропетровщини.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, вказують на те, що російські війська просунулися вздовж траси Т-0428 Курахове-Новопавлівка і перетнули кордон Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Новоукраїнки (на північний захід від Курахового). Це просування вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Новоукраїнку, Зелений Кут, Олексіївку і Багатир (всі вздовж траси Т-0428 на захід і північний захід від Курахового)», — йдеться у звіті.

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