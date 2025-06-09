Росія заявила про наступ на Дніпропетровщину: чи реальна загроза

Росія заявила про «наступ» на Дніпропетровщину / © ТСН.ua

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Нещодавно росіяни заявили про успішний наступ у Дніпропетровській області, пояснюючи це процесом створення чергової «буферної зони».

Однак на відміну від гучних заяв окупантів, реальна ситуація на фронті не підтверджує жодних територіальних втрат України.

Що відомо про наступ росіян на Дніпропетровщину — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Росіяни заявили про «наступ» на нову область України

Заступник керівника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв оголосив, що начебто окупаційні сили «почали наступ» у Дніпропетровській області, та вибухнув новими погрозами.

За його словами, той, «хто не хоче визнавати реалії війни» на переговорах, нібито «отримає нові реалії на землі».

Своєю чергою в Міноборони РФ 7 червня заявили, що танкова дивізія у складі угруповання «Центр» ЗС РФ вийшла на західний кордон Донецької області та розвиває наступ на території Дніпропетровської області».

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про начебто «наступ» армії РФ у Дніпропетровській області та зазначив, що це є роботою зі створення «буферної зони».

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В Україні спростовують заяви Кремля

Генеральний штаб ЗСУ, представники Сил оборони півдня та РНБО спростували заяви російського Міноборони та речника Кремля про «прорив» на Дніпропетровщину.

За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, бойові дії тривають у Донецькій області, а не на території Дніпропетровської.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст — російська дезінформація», — наголосив речник Генштабу.

Окрім того, в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували супутникові знімки за 7 і 8 червня, на яких були помічені нові вирви від артилерії. Там заявили, що не виявили геолокаційних доказів цих просувань армії РФ поблизу кордону Дніпропетровської області.

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Таким чином, станом на 9 червня немає жодних підтверджених фактів прориву російських військ на територію Дніпропетровської області.

Ситуація на фронті

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що російські війська не дійшли до адмінкордону Дніпропетровської області. Він повідомив, що активні бої ведуться на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Офіцер третьої бригади Нацгвардії України «Спартан» Ігор Шафігулін повідомив, що окупанти посилили кількість обстрілів і штурмів на цьому напрямку. За його словами, впродовж останніх кількох тижнів активність атак збільшилася.

«Ворог намагається максимально щільно працювати по наших позиціях. Збільшилась кількість піхотних штурмів, які намагаються вибити нас із позицій. Вони впродовж дня, вночі намагаються накопичитися, і коли їх 4–5 дійшло до якоїсь точки, вони вже штурмують», — розповів військовий.

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Окрім того, аналітики DeepStatе повідомляли, що станом на 5 червня 2025 року російські підрозділи закріпилися на відстані близько двох кілометрів від кордону Дніпропетровщини, але сам кордон не перетнули.

«Згідно з нашою мапою бойових дій 5 червня 2025 року ворог закріпився за 2020 метрів від Січеславщини. Росіяни здійснюють натиск силами 1-ї бригади та 2-х полків, укомплектованих свіжим поповненням», — йшлося у повідомленні.

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що на Новопавлівському напрямку російські війська, використовуючи мотоциклетну техніку, намагаються просунутися в напрямку Дніпропетровської області.

За його словами, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.

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Для чого росіянам Дніпропетровщина

У травні військовий аналітик Дмитро Снєгірьов зазначав, що окупанти прагнуть вийти на адмінкордони Дніпропетровщини, щоб шантажувати США та українське керівництво розширенням зони бойових дій.

«Окупанти будуть пробувати вирішити стратегічне завдання — вихід на адмінкордони Дніпропетровської області як на Новопавлівському, так і на Покровському напрямках. Це дає їм можливість відверто шантажувати і Сполучені Штати, і політичне керівництво України можливістю масштабування театру бойових дій за рахунок Дніпропетровської області», — заявляв Снєгірьов.

Тим часом військовий експерт Денис Попович заявляв, що мета росіян радше пропагандистська, ніж військова.

Він наголосив, що РФ уже заявляла про свою присутність у регіоні, хоча це неможливо підтвердити.

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Експерт вважає, що мета Кремля — створити ілюзію успіху, підняти моральний дух своїх військ, а також посилити свої позиції на міжнародних переговорах.

«Військового значення це не має, але пропагандистське — дуже велике», — наголосив Попович.

Чи є загроза наступу на Дніпро

Денис Попович зауважив, що безпосереднього наступу на Дніпро не планується, а дії ворога вписуються в загальний наступ на Покровському та Південно-донецькому напрямках.

«Вони просуватимуться там, де зможуть просочитися», — додав аналітик.

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Своєю чергою торік у листопаді аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке спрогнозував, що бої можуть зміститися до Дніпропетровщини.

Тоді він заявляв, що контроль над Дніпром може визначити результати майбутніх переговорів. Таким чином, місто стає стратегічною ціллю для Росії.

«Я думаю, це те, чого вони хочуть. Втім, це не означає, що вони зможуть це зробити», — сказав аналітик.

Російські фейки про «наступ» на Дніпропетровщину

Росіяни не вперше поширюють інформацію про «просування» у Дніпропетровській області.

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У травні 2025 року в Росії заявили, що їхні війська вийшли на адміністративну межу з Дніпропетровською областю. Пропагандисти опублікували фото нібито окупантів біля загородження з колючого дроту.

Тоді аналітичний портал DeepState пояснив, що фото, яке поширюють Z-пабліки, зроблені нібито на Дніпропетровщині, насправді зроблені в районі селища Троїцьке.

Також керівництво Дніпропетровської ОВА підтвердило, що інформація про «прорив» є фейком, а російські заяви мають на меті залякати місцеве населення та посіяти паніку.

«Це фейк! І ця „новина“, і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності та навмисне опубліковані ворогом, щоб залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію», — написав тоді в Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що армія РФ може готуватися до масштабного наступу, а також, які ймовірні цілі ворога.

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