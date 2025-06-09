- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 372
- Час на прочитання
- 2 хв
Наймодніші лляні сукні цього літа: добірка
Сукні з льону - частина модних трендів у цьому літньому сезоні.
Лляні сукні ідеальні для літа. Натуральна тканина гарно зберігає прохолоду навіть у найспекотніші дні, а тому продовжує домінувати як на пляжах, так і в містах. Серед актуальних варіантів – сукні-сорочки, моделі з горловиною галтер, сукні з відкритими плечима чи романтичними рукавами-буфами.
Vogue зібрав три наймодніші моделі лляних суконь.
Лляні ідеально підходять для створення мінімалістичних образів у стилі бохо або просто для повсякденного образу на світській зустрічі чи сімейному відпочинку.
Довга лляна сукня на широких бретелях
Ця модель лляної сукні гарно поєднається з босоніжками з Y-подібними ремінцями. Це такий собі вуличний стиль. Обирайте довгу сукню з акцентом на талії у нейтральному відтінку та доповнюйте її босоніжками коричневих відтінків. Ідеальне літнє рішення, яке гарантує комфорт і стиль.
Лляна сукня-сорочка з пофарбованого льону
Сукні-сорочки завжди будуть чудовим доповненням до гардеробу. Вони елегантні, пасують абсолютно до всього та створюють ошатний образ - від походу на роботу до світської зустрічі. Обирайте насичений колір сукні та поєднуйте її з білими босоніжками "танга".
Бежева лляна сукня з рукавами-буфами
Довга сукні з рукавами-буфами - ідеальний варіант для жінок з романтичним стилем. Поєднайте їх з парою босоніжок на шпильках. Ви матимете жіночний вигляд, але з легким натяком на спокусу.
Нагадаємо, раніше ми писали про прості прийоми, які допоможуть мати стильний і привабливий вигляд цього літа.