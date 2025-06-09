Наймодніші лляні сукні цього літа: добірка

Сукня з льону. / © pixabay.com

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Лляні сукні ідеальні для літа. Натуральна тканина гарно зберігає прохолоду навіть у найспекотніші дні, а тому продовжує домінувати як на пляжах, так і в містах. Серед актуальних варіантів – сукні-сорочки, моделі з горловиною галтер, сукні з відкритими плечима чи романтичними рукавами-буфами.

Vogue зібрав три наймодніші моделі лляних суконь.

Лляні ідеально підходять для створення мінімалістичних образів у стилі бохо або просто для повсякденного образу на світській зустрічі чи сімейному відпочинку.

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Довга лляна сукня на широких бретелях

Ця модель лляної сукні гарно поєднається з босоніжками з Y-подібними ремінцями. Це такий собі вуличний стиль. Обирайте довгу сукню з акцентом на талії у нейтральному відтінку та доповнюйте її босоніжками коричневих відтінків. Ідеальне літнє рішення, яке гарантує комфорт і стиль.

Лляна сукня-сорочка з пофарбованого льону

Сукні-сорочки завжди будуть чудовим доповненням до гардеробу. Вони елегантні, пасують абсолютно до всього та створюють ошатний образ - від походу на роботу до світської зустрічі. Обирайте насичений колір сукні та поєднуйте її з білими босоніжками "танга".

Бежева лляна сукня з рукавами-буфами

Довга сукні з рукавами-буфами - ідеальний варіант для жінок з романтичним стилем. Поєднайте їх з парою босоніжок на шпильках. Ви матимете жіночний вигляд, але з легким натяком на спокусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про прості прийоми, які допоможуть мати стильний і привабливий вигляд цього літа.

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