Самые модные льняные платья этим летом: подборка

Платье из льна. / © pixabay.com

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Льняное платье идеально подходит для лета. Натуральная ткань хорошо сохраняет прохладу даже в самые жаркие дни, поэтому продолжает доминировать как на пляжах, так и в городах. Среди актуальных вариантов – платья-рубашки, модели с горловиной галтер, платья с открытыми плечами или романтическими рукавами-буфами.

Vogue собрал три самых модных модели льняных платьев.

Льняные идеально подходят для создания минималистических образов в стиле бохо или просто для повседневного образа на светской встрече или семейном отдыхе.

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Длинное льняное платье на широких бретелях

Эта модель льняного платья хорошо сочетается с босоножками с Y-образными ремешками. Это некий уличный стиль. Выбирайте длинное платье с акцентом на талии в нейтральном оттенке и дополняйте его босоножками коричневых оттенков. Идеальное летнее решение, гарантирующее комфорт и стиль.

Льняное платье-рубашка из окрашенного льна

Платья-рубашки всегда будут отличным дополнением к гардеробу. Они элегантны, подходят абсолютно ко всему и создают нарядный образ – от похода на работу до светской встречи. Выбирайте насыщенный цвет платья и совмещайте его с белыми босоножками "танга".

Бежевое льняное платье с рукавами-буфами

Длинное платье с рукавами-буфами – идеальный вариант для женщин с романтическим стилем. Соедините их с парой босоножек на шпильках. Вы будете выглядеть женственно, но с легким намеком на искушение.

Напомним, ранее мы писали о простых приемах, которые помогут выглядеть стильным и привлекательным видом этим летом.

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