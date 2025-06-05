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Стрижка Boho: кому подойдет главный тренд лета-2025
Прическа в стиле Boho – идеальный вариант для жарких летних дней.
Актриса Дженнифер Лоуренс удивила новой прической во время визита на Каннский кинофестиваль. Стрижка выразительное бохо-настроение и подходит почти всем типам лица.
О главной стрижке лета-2025 пишет Vogue.es.
Стрижка Boho Предусматривает легкую градуировку передних прядей для придания динамики, а также длинную разделенную посередине открытую челку, которая мягко обрамляет лицо. При этом длина волос может быть разной.
"Такая челка идеально подходит тем, кто не хочет срезать волосы слоями, но хочет немного изменить образ. Она также прекрасно подходит для визуального сужения лица. Длинная челка, которая спадает с боков, создает эффект удлиненного, изящного овала", - отмечает стилист Мигель Блинг.
Как ухаживать за челкой
Парикмахеры советуют обновлять челки примерно раз в полтора месяца, чтобы он выглядел ухоженным. Это поможет избежать искушения подстричь его самостоятельно дома.
Как укладывать волосы
Мигель Блинг советует использовать фэн-щетку: для легких волн – маленький ролик, а для более мягкого изгиба – большой. По его словам, сначала нужно подсушить корни, подкручивая волосы вниз, а затем укладывать челку назад, чтобы образовать открытую волну с пробором посередине.
Напомним, ранее мы писали о стрижке, которая идеальна подойдет для тонких волос.