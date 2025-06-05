Стрижка Boho: кому подойдет главный тренд лета-2025

Стрижка Boho. / © Instagram

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Актриса Дженнифер Лоуренс удивила новой прической во время визита на Каннский кинофестиваль. Стрижка выразительное бохо-настроение и подходит почти всем типам лица.

О главной стрижке лета-2025 пишет Vogue.es.

Стрижка Boho Предусматривает легкую градуировку передних прядей для придания динамики, а также длинную разделенную посередине открытую челку, которая мягко обрамляет лицо. При этом длина волос может быть разной.

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"Такая челка идеально подходит тем, кто не хочет срезать волосы слоями, но хочет немного изменить образ. Она также прекрасно подходит для визуального сужения лица. Длинная челка, которая спадает с боков, создает эффект удлиненного, изящного овала", - отмечает стилист Мигель Блинг.

Стрижка Дженнифер Лоуренс в стиле Бохо. / © Instagram

Как ухаживать за челкой

Парикмахеры советуют обновлять челки примерно раз в полтора месяца, чтобы он выглядел ухоженным. Это поможет избежать искушения подстричь его самостоятельно дома.

Как укладывать волосы

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Мигель Блинг советует использовать фэн-щетку: для легких волн – маленький ролик, а для более мягкого изгиба – большой. По его словам, сначала нужно подсушить корни, подкручивая волосы вниз, а затем укладывать челку назад, чтобы образовать открытую волну с пробором посередине.

Напомним, ранее мы писали о стрижке, которая идеальна подойдет для тонких волос.