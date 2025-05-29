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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
2 хв

Стрижка, яка ідеальна для тонкого волосся: трендові варіанти

Одним із безпрограшних рішень на різні типи та довжину волосся є стрижка боб.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Боб-каре.

Боб-каре. / © pixabay.com

Стрижка боб - класика, яка не виходить з моди і залишається на піку популярності зараз. Актуальна вона ще й тому, що ідеально підходить для панянок, що мають тонке волосся.

Тож чому жінкам з тонким волоссям варто стригтися під боб-каре, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Для панянок з тонким волосся потрібно підбирати стрижку, що зробить його візуально густішим. Ідеальним буде саме боб-каре, бо надає волоссю форми та об’єму.

Переваги боб-каре:

  • пасує усім - незалежно від форми обличчя;

  • волосся візуально стає густішим;

  • стрижка не вимагає багато часу на укладку;

  • стрижка не потребує багато догляду.

Боб має дуже багато різних модифікацій. Hair-експерти радять для тонкого волосся обирати стрижку з градуйованою текстурою і піднятою верхівкою. Такий варіант зробить ваше волосся візуально густішим і об'ємнішим.

Стильні трендові стрижки боб

Градуйований боб додасть додатковий об’єм. Виконувати цю стрижку можна і на короткій довжині, і на середньому волоссі.

Класичний боб додає об’єму і не робить волосся рідким на кінчиках.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Текстурований боб додасть волоссю легкості та зробить його більш об’ємним.

/ © Associated Press

© Associated Press

Багатошаровий боб – ідеальний для середньої довжини, що доповнений кількома плавно виконаними шарами. Вони надають легкості та об’ємності зачісці.

Нагадаємо, раніше ми писали про три модні стрижки, які зроблять повне обличчя худішим і витонченішим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
146
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