Стрижка Boho: кому пасуватиме головний тренд літа-2025

Стрижка Boho. / © Instagram

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Акторка Дженніфер Лоуренс здивувала новою зачіскою під час візиту на Каннський кінофестиваль. Стрижка виразний бохо-настрій і підходить майже всім типам обличчя.

Про головну стрижку літа-2025 пише Vogue.es.

Стрижка Boho передбачає легке градуювання передніх пасом для додання динаміки, а також довгий розділений посередині відкритий чубчик, який м’яко обрамляє обличчя. При цьому довжина волосся може бути різною. Загалом зачіска має вигляд легкий й дуже живий.

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"Такий чубчик ідеально підходить тим, хто не хоче зрізати волосся шарами, але хоче трохи змінити образ. Він також чудово підходить для візуального звуження обличчя. Довгий чубчик, який спадає з боків, створює ефект видовженого, витонченого овалу", - наголошує стиліст Мігель Блінг.

Стрижка Дженніфер Лоуренс у стилі Boho. / © Instagram

Як доглядати за чубчиком

Перукарі радять оновлювати чубчика приблизно раз на півтора місяці, аби він мав доглянутий вигляд. Це допоможе уникнути спокуси підстригти його самостійно вдома.

Як укладати волосся

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Мігель Блінг радить використовувати фен-щітку: для легких хвиль - маленький ролик, а для більш м’якого вигину - великий. З його слів, спочатку треба підсушити корені, підкручуючи волосся вниз, а потім укладати чубчик назад, щоб утворити відкриту хвилю з проділом посередині.

Нагадаємо, раніше ми писали про стрижку, яка ідеальна підійде для тонкого волосся.