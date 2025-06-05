Загроза удару РФ у ніч з 5 на 6 червня / © ТСН.ua

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Росія може завдати сильного удару сьогодні вночі, з 5 на 6 червня, у відповідь на операцію «Павутина» і підрив Кримського мосту.

Про це заявив народний депутат Роман Костенко в ефірі «Еспресо».

За його словами, є інформація, що росіяни готують потужний удар. Точно невідомо, коли він може відбутися. Проте є певні дані, що це буде вже сьогодні вночі.

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«Це відповідь, яку вони могли продати в себе в Росії як рівну помсту. І вони, я думаю, зараз розробляють план. Є різні повідомлені, розвідка постійно повідомляє. В тому числі, мені сьогодні приходили, СМС і вчора приходили», — попередив Костенко.

На його думку, Путін хоче влаштувати показову помсту, щоб побачив увесь світ. Особливу тривогу, наголошує депутат, викликає вчорашня заява Трампа, де президент США фактично без засудження, анонсував ці удари.

За словами Костенка, так виглядає, що Трамп схвалив рішення Путіна, адже він йому не сказав, що диктатор буде покараний за удар.

Депутат повідомив, що РФ може завдати удар ракетами «Іскандер», також ворог переміщує свої бомбардувальники Ту-95 на аеродром «Оленья» і є інформація про перебування підводних човнів у Чорному морі.

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Нагадаємо, що посольство США в Києві вчора, 4 черня, знову попереджало про загрозу нового російського обстрілу.

А президент Дональд Трамп вчора заявив, що розмовляв з Путіним, і диктатор йому повідомив, що завдасть удари по Україні у відповідь на українську атаку по російських військових летовищах.