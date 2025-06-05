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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
397
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1 хв

Росіяни двічі вгатили по будівлі Херсонської ОВА: у Мережі з'явилися кадри удару

Будівля Херсонської ОВА вже давно не використовується.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Будівля Херсонської ОВА

Будівля Херсонської ОВА

Армія РФ 5 червня двічі вгатила по будівлі Херсонської ОВА. Вона майже повністю зруйнована.

Кадри удару з'явилися у Мережі.

“Чистої води тероризм! Будівля вже давно не використовується, неодноразово була під ворожим обстрілом. Вона не є центром ухвалення жодних рішень — ні військових, ні цивільних. Оркам була потрібна яскрава картинка — і більше нічого. Той факт, що поруч житлові багатоквартирні будинки, їх не хвилює. Спочатку били "кабами", а потім додали артилерію й дрони”, — написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Нагадаємо, російські війська зранку, 5 червня, вдарили по Херсону з авіації, артилерії та атакували місто дронами. Пошкоджені будинки, школа, лікарня, є постраждалі. Ворог влучив й по адміністративних будівлях — міськради та ОВА. Поранень зазнав 74-річний чоловік, його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Пізніше росіяни вчергове вдарили КАБами по Херсону. Внаслідок обстрілу знищено будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

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Дата публікації
Кількість переглядів
397
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