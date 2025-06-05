Росіяни двічі вгатили по будівлі Херсонської ОВА: у Мережі з'явилися кадри удару

Будівля Херсонської ОВА

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Армія РФ 5 червня двічі вгатила по будівлі Херсонської ОВА. Вона майже повністю зруйнована.

Кадри удару з'явилися у Мережі.

Дата публікації 16:21, 05.06.25 Кількість переглядів 14 Росіяни двічі вгатили по будівлі Херсонської ОВА

“Чистої води тероризм! Будівля вже давно не використовується, неодноразово була під ворожим обстрілом. Вона не є центром ухвалення жодних рішень — ні військових, ні цивільних. Оркам була потрібна яскрава картинка — і більше нічого. Той факт, що поруч житлові багатоквартирні будинки, їх не хвилює. Спочатку били "кабами", а потім додали артилерію й дрони”, — написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Нагадаємо, російські війська зранку, 5 червня, вдарили по Херсону з авіації, артилерії та атакували місто дронами. Пошкоджені будинки, школа, лікарня, є постраждалі. Ворог влучив й по адміністративних будівлях — міськради та ОВА. Поранень зазнав 74-річний чоловік, його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Пізніше росіяни вчергове вдарили КАБами по Херсону. Внаслідок обстрілу знищено будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.