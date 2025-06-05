Росіяни повторно вдарили по Херсонській ОВА: які наслідки

Харківська ОДА

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Росіяни вчергове вдарили КАБами по Херсону. Внаслідок обстрілу знищено будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Інформацію щодо потерпілих уточнюємо”, — зазначив він.

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Удар по ОВА прокоментували в РНБО.

“Херсон, будівля ОДА після російських ударів. Терористи російські, звичайні терористи. Нічого спільного з воєнною ціллю, будівля була порожня”, — акцентував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

На відсутність логіки у діях росіян вказав і голова ОПУ Андрій Єрмак.

“Херсонська ОДА, другий удар росіян за день. Навіщо? В чому логіка дій? Вона ж повністю відсутня”, — зазначив він.

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Нагадаємо, російські війська зранку, 5 червня, вдарили по Херсону з авіації, артилерії та атакували місто дронами. Пошкоджені будинки, школа, лікарня, є постраждалі. Ворог влучив й по адміністративних будівлях — міськради та ОВА.

Поранень зазнав 74-річний чоловік. Його шпиталізували з мінно-вибуховою травмою.