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- Війна
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Росіяни повторно вдарили по Херсонській ОВА: які наслідки
Половини будівлі Херсонської ОВА через удар РФ вже немає.
Росіяни вчергове вдарили КАБами по Херсону. Внаслідок обстрілу знищено будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Інформацію щодо потерпілих уточнюємо”, — зазначив він.
Удар по ОВА прокоментували в РНБО.
“Херсон, будівля ОДА після російських ударів. Терористи російські, звичайні терористи. Нічого спільного з воєнною ціллю, будівля була порожня”, — акцентував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
На відсутність логіки у діях росіян вказав і голова ОПУ Андрій Єрмак.
“Херсонська ОДА, другий удар росіян за день. Навіщо? В чому логіка дій? Вона ж повністю відсутня”, — зазначив він.
Нагадаємо, російські війська зранку, 5 червня, вдарили по Херсону з авіації, артилерії та атакували місто дронами. Пошкоджені будинки, школа, лікарня, є постраждалі. Ворог влучив й по адміністративних будівлях — міськради та ОВА.
Поранень зазнав 74-річний чоловік. Його шпиталізували з мінно-вибуховою травмою.