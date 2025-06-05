У ЄС розповіли, чому не вірять у мир із Кремлем

Кая Каллас. / © Associated Press

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Кремль не демонструє жодної готовності до припинення війни проти України.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, передає кореспондент “Суспільного”.

За її словами, Росія продовжує діяти так, ніби не зацікавлена в мирному врегулюванні, а Володимир Путін “досі грає в ігри”.

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“Ми не бачимо жодних зрушень у питанні припинення вогню. Очевидно, що Путін все ще грає в ігри, і немає жодних ознак того, що вони хочуть миру”, — зазначила Каллас у коментарі журналістам.

Євросоюз, за словами Каллас, не зменшує тиск на РФ і вже готує 18-й пакет санкцій, одразу після ухвалення 17-го.

“Ми досягли моменту, коли санкції дійсно впливають на ланцюги постачання. Ймовірно, буде більший ефект, який змусить Росію прагнути миру”, — додала вона.

Каллас також високо оцінила ефективність українських атак із застосуванням безпілотників, спрямованих на російські військові об’єкти.

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“Ми бачили протягом минулих вихідних атаки українських дронів, які переписують військову історію. Вони знищують літаки вартістю мільйони доларів дронами за кілька тисяч. Це суттєво збільшує ціну для Росії”, — заявила представниця ЄС.

Нагадаємо, російська делегація під час зустрічі у Стамбулі з представниками України категорично не погоджувалася на припинення вогню, заперечувала проти присутності американців та намагалася применшити кількість викрадених в Україні дітей.