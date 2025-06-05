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Як зберігати авокадо, щоб воно не темніло
Якщо розрізати авокадо і не використати повністю, то з часом інша половинка почне темніти та дещо втратить свої смакові властивості.
Авокадо — смачний фрукт, який має велику кількість корисних ненасичених жирів. З нього роблять салати, бутерброди та додають до низки страв.
Проте варто пам’ятати, що авокадо може почорніти після того, як ви його розрізали.
Чому зелене авокадо темнішає
У самому плоді їстівна лише його м’яка зелена частина. Щоб до неї дістатися, потрібно розрізати авокадо навпіл і ложкою вигребти м’якуш.
Оскільки авокадо є досить ситним продуктом, малоймовірно, що за один раз ви з’їсте його повністю, тому друга половинка буде просто лежати в тарілці.
Як подовжити термін придатності авокадо
Спосіб №1: використовуйте лимон чи лайм
Видавіть сік лимона на відкриту частину авокадо і він не потемніє.
Спосіб №2: оливкова олія
Нанесіть оливкову олію на авокадо. Тоді олія утворить бар’єр і авокадо не потемніє.
Спосіб 3: використовуйте пластиковий контейнер
Покладіть авокадо до герметичного контейнера і залиште його у холодильнику.
Важливо: розрізане авокадо не варто зберігати довше трьох — п’яти днів.
Раніше ми писали, як визначити, що авокадо точно стигле. Більше про це читайте у новині.