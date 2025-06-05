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Как сохранять авокадо, чтобы оно не темнело
Если разрезать авокадо и не использовать полностью, то со временем другая половинка начнет темнеть и потеряет свои вкусовые свойства.
Авокадо — вкусный фрукт, имеющий большое количество полезных ненасыщенных жиров. Из него делают салаты, бутерброды и добавляют в ряд блюд.
Однако следует помнить, что авокадо может почернеть после того, как вы его разрезали.
Почему зеленое авокадо темнеет
В самом плоде съедобна только его мягкая зеленая часть. Чтобы до нее добраться, нужно разрезать авокадо пополам и ложкой выгрести мякоть.
Поскольку авокадо является достаточно сытным продуктом, маловероятно, что за раз вы съедите его полностью, поэтому вторая половинка будет просто лежать в тарелке.
Как продлить срок годности авокадо
Способ №1: используйте лимон или лайм
Выдавите сок лимона на открытую часть авокадо и оно не потемнеет.
Способ №2: оливковое масло
Нанесите оливковое масло на авокадо. Тогда масло образует барьер и авокадо не потемнеет.
Способ 3: используйте пластиковый контейнер
Положите авокадо в герметический контейнер и оставьте его в холодильнике.
Важно: разрезанное авокадо не следует хранить дольше трех — пяти дней.
Раньше мы писали, как определить, что авокадо точно спелое. Больше об этом читайте в новости.