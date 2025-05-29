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Кому и почему нельзя есть авокадо: вы удивитесь
Авокадо обладает многими полезными свойствами. В частности, этот плод помогает снизить уровень плохого холестерина и повысить уровень хорошего.
Авокадо – полезный фрукт, содержащий полезные жир, минералы и фолиевую кислоту. Он оказывает положительное влияние на сердце, улучшает работу пищеварения и даже способствует снижению уровня холестерина.
Впрочем, несмотря на все преимущества, в некоторых случаях авокадо может оказаться вредным. Кому не стоит кушать авокадо, читайте в материале ТСН.ua.
Прежде всего употреблять авокадо нужно в умеренных количествах. Плод богат полезными высококалорийными жирами растительного типа. Средний плод может содержать около 25 г жира и около 300 ккал.
Авокадо - экзотический фрукт, поэтому может развиться аллергия или непереносимость, связанная с употреблением авокадо.
Авокадо нельзя есть тем, кто принимает лекарство для разжижения крови. Он содержит большое количество витамина К, что уменьшает эффективность таких медикаментов.
При высоком уровне холестерина в крови авокадо может еще больше его повышать. Фрукт богат жирными кислотами Омега-3, которые могут блокировать правильное усвоение холестерина.
Напомним, ранее мы писали о том, можно ли употреблять недозрелое авокадо.