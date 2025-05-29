Кому и почему нельзя есть авокадо: вы удивитесь

Авокадо. / © Pexels

Реклама

Авокадо – полезный фрукт, содержащий полезные жир, минералы и фолиевую кислоту. Он оказывает положительное влияние на сердце, улучшает работу пищеварения и даже способствует снижению уровня холестерина.

Впрочем, несмотря на все преимущества, в некоторых случаях авокадо может оказаться вредным. Кому не стоит кушать авокадо, читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего употреблять авокадо нужно в умеренных количествах. Плод богат полезными высококалорийными жирами растительного типа. Средний плод может содержать около 25 г жира и около 300 ккал.

Реклама

Авокадо - экзотический фрукт, поэтому может развиться аллергия или непереносимость, связанная с употреблением авокадо.

Авокадо нельзя есть тем, кто принимает лекарство для разжижения крови. Он содержит большое количество витамина К, что уменьшает эффективность таких медикаментов.

При высоком уровне холестерина в крови авокадо может еще больше его повышать. Фрукт богат жирными кислотами Омега-3, которые могут блокировать правильное усвоение холестерина.

Напомним, ранее мы писали о том, можно ли употреблять недозрелое авокадо.

Реклама