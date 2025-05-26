ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
26
Время на прочтение
2 мин

Настоящий деликатес: можно ли употреблять недозрелое авокадо

Если авокадо еще не созрело, какое хочется съесть, есть методы ускорения созревания.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Авокадо.

Авокадо. / © Credits

Авокадо - очень полезный фрукт. Его мякоть содержит около 30% полезных растительных жиров, всего 2% фруктозы и много витаминов и минералов. Хотя на самом деле любят этот плод не все. И очень зря.

Созревшее авокадо очень вкусное. Его можно употреблять в качестве смазки на хлеб, добавлять в салаты и т.д. А что делать, как купили недозрелый фрукт? Можно его есть, читайте в материале ТСН.ua.

Незрелый фрукт можно отличить по нескольким признакам:

  • остается жестким при нажатии;

  • место под плодоножкой ярко-зеленое;

  • если плод потрясти, стука косточки не будет слышна.

Употреблять незрелое авокадо можно. Вред здоровью это не нанесет. Более того - зеленый плод сохраняет такие же витамины и полезные жиры.

Впрочем, совсем другое дело – это вкус такого фрукта. У него не будет нежной и приятной текстуры. Авокадо будет непросто очистить от кожуры и убрать жесткую косточку. Также не удастся хорошо перемолоть его в пасту.

Как ускорить созревание

Незрелым, жестким или зеленым авокадо требуется четыре-пять дней для созревания при комнатной температуре. Существует простой, но очень действенный метод ускорения созревания плода.

Для этого авокадо нужно положить в бумажный пакет вместе с фруктами или овощами, выделяющими этилен, как яблоки, бананы или томаты. День-два и зеленое и твердое авокадо станет созревшим.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить, что авокадо точно спелое.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
26
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie