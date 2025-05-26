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Настоящий деликатес: можно ли употреблять недозрелое авокадо
Если авокадо еще не созрело, какое хочется съесть, есть методы ускорения созревания.
Авокадо - очень полезный фрукт. Его мякоть содержит около 30% полезных растительных жиров, всего 2% фруктозы и много витаминов и минералов. Хотя на самом деле любят этот плод не все. И очень зря.
Созревшее авокадо очень вкусное. Его можно употреблять в качестве смазки на хлеб, добавлять в салаты и т.д. А что делать, как купили недозрелый фрукт? Можно его есть, читайте в материале ТСН.ua.
Незрелый фрукт можно отличить по нескольким признакам:
остается жестким при нажатии;
место под плодоножкой ярко-зеленое;
если плод потрясти, стука косточки не будет слышна.
Употреблять незрелое авокадо можно. Вред здоровью это не нанесет. Более того - зеленый плод сохраняет такие же витамины и полезные жиры.
Впрочем, совсем другое дело – это вкус такого фрукта. У него не будет нежной и приятной текстуры. Авокадо будет непросто очистить от кожуры и убрать жесткую косточку. Также не удастся хорошо перемолоть его в пасту.
Как ускорить созревание
Незрелым, жестким или зеленым авокадо требуется четыре-пять дней для созревания при комнатной температуре. Существует простой, но очень действенный метод ускорения созревания плода.
Для этого авокадо нужно положить в бумажный пакет вместе с фруктами или овощами, выделяющими этилен, как яблоки, бананы или томаты. День-два и зеленое и твердое авокадо станет созревшим.
Напомним, ранее мы писали о том, как определить, что авокадо точно спелое.