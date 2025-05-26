Справжній делікатес: чи можна вживати недозріле авокадо

Авокадо. / © Credits

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Авокадо - надзвичайно корисний фрукт. Його м'якуш містить близько 30% корисних рослинних жирів, лише 2% фруктози і багато вітамінів і мінералів. Хоча, насправді, люблять цей плід не всі. І дуже даремно.

Дозріле авокадо дуже смачне. Його можна вживати як намащення на хліб, додавати у салати тощо. А що ж робити, як купили недозрілий фрукт? Чи можна його їсти, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Незрілий фрукт можна відрізнити за кількома ознаками:

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залишається твердим під час натискання;

місце під плодоніжкою яскраво-зелене;

якщо плід потрясти, стукоту кісточки не буде чути.

Вживати неспіле авокадо можна. Шкоди здоров'ю це не завдасть. Ба більше - зелений плід зберігає такі ж вітаміни та корисні жири.

Втім, геть інша справа - це смак такого фрукта. Він не матиме ніжної та приємної текстури. Авокадо буде непросто очистити від шкірки та прибрати тверду кісточку. Також не вдасться добре перемолоти його в пасту.

Як прискорити дозрівання

Незрілим, твердим або зеленим авокадо потрібно чотири-п'ять днів для дозрівання за кімнатної температури. Існує простий, але дуже дієвий метод прискорення дозрівання плоду.

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Для цього авокадо потрібно покласти до паперового пакету разом із фруктами чи овочами, що виділяють етилен, - як от яблука, банани чи томати. День-два і зелене та тверде авокадо стане доспілим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити, що авокадо точно стигле.