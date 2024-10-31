Назван лучший продукт для восполнения дефицита витамина D

Дефицит витамина D стал реальной эпидемией современности, особенно в осенне-зимний период. Диетологи назвали самый эффективный продукт для природного пополнения этого важного витамина.

Эксперты отмечают, что витамин D играет ключевую роль в здоровье костей, укреплении иммунитета и поддержании психического здоровья. Его дефицит может привести к остеопорозу, депрессии и повышенной склонности к простудам.

Какой продукт лучше подходит для пополнения дефицита витамина D — читайте на ТСН.ua.

Лучший источник витамина D

Диетологи единодушны: дикая жирная рыба, особенно лосось, является лучшим природным источником витамина D. В 100 г дикого лосося содержится суточная норма этого важного витамина. При этом фермерский лосось содержит только половину этого количества.

Как правильно выбирать и готовить лосось

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение дикому лососю, а не выращенному на ферме. При покупке следует обращать внимание на цвет рыбы – он должен быть насыщенным розово-красным. Лучшими способами приготовления считаются запекание и приготовление на пару, поскольку они сохраняют максимум полезных веществ.

Кроме витамина D, лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые улучшают работу мозга, сердца и суставов. В нем также содержатся важные микроэлементы: селен, йод и витамины группы B.

Сколько нужно есть лосося для сохранения уровня витамина D

Диетологи рекомендуют включать лосось в рацион дважды в неделю. Одна порция должна составлять 150-200 г. Этого достаточно для поддержания оптимального уровня витамина D в организме.

Если лосось недоступен, можно обратить внимание на другие виды жирной рыбы: скумбрию, сардины, сельдь. Также витамин D содержится в яичных желтках и печени трески.

Эксперты подчеркивают, что для лучшего усвоения витамина D из лосося важно употреблять его вместе со здоровыми жирами, например оливковым маслом. Также рекомендуется совмещать потребление рыбы с регулярными прогулками на открытом воздухе.

Противопоказания

Несмотря на пользу, некоторым людям следует ограничить потребление лосося. Это касается тех, кто имеет аллергию на рыбу или повышенный уровень мочевой кислоты.

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