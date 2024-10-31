Признаком дефицита витамина B12 назвали состояние, знакомое многим

Медики предупреждают, что нервный тик в глазу, который длится более двух недель, может сигнализировать о серьезной проблеме – дефиците витамина B12.
Витамин B12 играет ключевую роль в здоровом функционировании организма, участвуя в выработке красных кровяных телец, синтезе ДНК и формировании амино- и жирных кислот. Однако его дефицит может развиваться незаметно, что затрудняет своевременную диагностику.
Какой признак, известный многим, является сигналом дефицита витамина B12 — читайте на ТСН.ua.
Одним из первых, но неожиданных симптомов недостатка B12 могут быть непроизвольные подергивания в глазу и нарушение зрения. Хотя обычно такие нервные тики связаны со стрессом, тревогой, усталостью или чрезмерным употреблением кофеина, их продолжительность более двух недель может свидетельствовать о дефиците этого важного витамина.
"Состояние называется оптической невропатией и лечится с помощью добавок витамина B12", — объясняют специалисты. При этом нарушение зрения может проявляться как в одном, так и в обоих глазах.
Среди других симптомов дефицита B12:
- бледно-желтый оттенок кожи;
- болезненный и красный язык (глоссит);
- язвы во рту;
- покалывание в конечностях;
- раздражительность;
- ухудшение памяти.
Врачи отмечают важность своевременного лечения, поскольку длительный дефицит витамина B12 может привести к серьезным осложнениям, включая проблемы со зрением, бесплодие и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные болезнью, могут быть необратимыми. Чем дольше состояние остается без лечения, тем выше шанс таких последствий", — предупреждают медики.
Диагностировать дефицит B12 можно посредством анализа крови и оценки симптомов. Раннее выявление проблемы и своевременное лечение помогут предотвратить серьезные последствия для здоровья.
Ранее сообщалось, как дефицит витамина В12 можно увидеть на лице.
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