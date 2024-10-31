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Признаком дефицита витамина B12 назвали состояние, знакомое многим

Признаком дефицита витамина B12 назвали состояние, знакомое многим

Признаком дефицита витамина B12 назвали состояние, знакомое многим / Фото: Unsplash

Медики предупреждают, что нервный тик в глазу, который длится более двух недель, может сигнализировать о серьезной проблеме – дефиците витамина B12.

Витамин B12 играет ключевую роль в здоровом функционировании организма, участвуя в выработке красных кровяных телец, синтезе ДНК и формировании амино- и жирных кислот. Однако его дефицит может развиваться незаметно, что затрудняет своевременную диагностику.

Какой признак, известный многим, является сигналом дефицита витамина B12 — читайте на ТСН.ua.

Одним из первых, но неожиданных симптомов недостатка B12 могут быть непроизвольные подергивания в глазу и нарушение зрения. Хотя обычно такие нервные тики связаны со стрессом, тревогой, усталостью или чрезмерным употреблением кофеина, их продолжительность более двух недель может свидетельствовать о дефиците этого важного витамина.

"Состояние называется оптической невропатией и лечится с помощью добавок витамина B12", — объясняют специалисты. При этом нарушение зрения может проявляться как в одном, так и в обоих глазах.

Среди других симптомов дефицита B12:

  • бледно-желтый оттенок кожи;
  • болезненный и красный язык (глоссит);
  • язвы во рту;
  • покалывание в конечностях;
  • раздражительность;
  • ухудшение памяти.

Врачи отмечают важность своевременного лечения, поскольку длительный дефицит витамина B12 может привести к серьезным осложнениям, включая проблемы со зрением, бесплодие и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Хотя многие симптомы улучшаются при лечении, некоторые проблемы, вызванные болезнью, могут быть необратимыми. Чем дольше состояние остается без лечения, тем выше шанс таких последствий", — предупреждают медики.

Диагностировать дефицит B12 можно посредством анализа крови и оценки симптомов. Раннее выявление проблемы и своевременное лечение помогут предотвратить серьезные последствия для здоровья.

Ранее сообщалось, как дефицит витамина В12 можно увидеть на лице.

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