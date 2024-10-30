Как приготовить луковый сироп против кашля

Этот простой рецепт лукового сиропа сочетает природные свойства лука и меда и является доступным домашним средством, которое можно быстро приготовить собственноручно

Осень и зима приносят с собой не только прохладные дни, но и частые простуды и кашель. На странице jkb.journal рассказали, как приготовить полезный луковый сироп от кашля, инфекции верхних дыхательных путей и боли в горле.

Мед веками использовался для внутреннего и наружного лечения. Он обладает противомикробным, противовирусным и антиоксидантным действием, способен успокоить боль в горле и уменьшить остроту и продолжительность кашля.

Лук — обычный продукт, который есть почти у каждого на кухне, его веками использовали в лечении и облегчении кашля.

Польза лука:

Противовоспалительные свойства: кверцетин и кемпферол могут помочь снизить воспаление в дыхательных путях.

кверцетин и кемпферол могут помочь снизить воспаление в дыхательных путях. Отхаркивающие свойства: соединения серы действуют как природное отхаркивающее средство, очищают слизистую и помогают очистить дыхательные пути.

соединения серы действуют как природное отхаркивающее средство, очищают слизистую и помогают очистить дыхательные пути. Антимикробные свойства: флавоноиды и алицин борются с бактериями и вирусами, которые могут находиться в организме.

флавоноиды и алицин борются с бактериями и вирусами, которые могут находиться в организме. Успокаивающий: летучие соединения, присутствующие в луке, могут облегчить раздражение горла и подавляют кашлевой рефлекс.

летучие соединения, присутствующие в луке, могут облегчить раздражение горла и подавляют кашлевой рефлекс. Поддержка иммунной системы: содержание витамина С и антиоксидантов может помочь поддержать организм во время инфекции.

Приготовление:

Наполните стеклянную банку на 3/4 сырым нарезанным луком. Залейте медом, пока баночка полностью не заполнится. Закройте крышкой и оставьте настаиваться на столе в течение 2-3 дней. Процедить и хранить в холодильнике до 6 месяцев.

Применение:

Употребляйте по 1 столовой ложке каждый час, если кашель не прекращается.

Этот рецепт подходит для взрослых и детей старше 3 лет. Продукты на основе меда не рекомендуют для детей младше 1 года. Если симптомы кашля усугубляются или не исчезают в течение длительного времени, обратитесь к врачу.

Луковый сироп от кашля – простое, быстрое и эффективное средство, которое может сохранить ваше здоровье в холодный сезон.

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