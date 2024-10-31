Ознакою дефіциту вітаміну B12 назвали стан, який знайомий багатьом

Медики попереджають, що нервовий тік в оці, який триває понад два тижні, може сигналізувати про серйозну проблему - дефіцит вітаміну B12.

Вітамін B12 відіграє ключову роль у здоровому функціонуванні організму, беручи участь у виробленні червоних кров'яних тілець, синтезі ДНК та формуванні аміно- і жирних кислот. Однак його дефіцит може розвиватися непомітно, що ускладнює вчасну діагностику.

Яка ознака, відома багатьом, є сигналом дефіциту вітаміну B12 - читайте на ТСН.ua.

Одним із перших, але несподіваних симптомів нестачі B12 можуть бути мимовільні посіпування в оці та порушення зору. Хоча зазвичай такі нервові тіки пов'язані зі стресом, тривогою, втомою чи надмірним вживанням кофеїну, їхня тривалість понад два тижні може свідчити про дефіцит цього важливого вітаміну.

"Стан називається оптичною невропатією і лікується за допомогою добавок вітаміну B12", - пояснюють фахівці. При цьому порушення зору може проявлятися як в одному, так і в обох очах.

Серед інших симптомів дефіциту B12:

блідо-жовтий відтінок шкіри;

хворобливий і червоний язик (глосит);

виразки в роті;

поколювання в кінцівках;

дратівливість;

погіршення пам'яті.

Лікарі наголошують на важливості своєчасного лікування, оскільки тривалий дефіцит вітаміну B12 може призвести до серйозних ускладнень, включаючи проблеми із зором, безпліддя та підвищений ризик серцево-судинних захворювань.

"Хоча багато симптомів покращуються при лікуванні, деякі проблеми, викликані хворобою, можуть бути незворотними. Чим довше стан залишається без лікування, тим вище шанс таких наслідків", - попереджають медики.

Діагностувати дефіцит B12 можна за допомогою аналізу крові та оцінки симптомів. Раннє виявлення проблеми та своєчасне лікування допоможуть запобігти серйозним наслідкам для здоров'я.

Раніше повідомлялося, як дефіцит вітаміну В12 можна побачити на обличчі.

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