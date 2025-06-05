В ЕС рассказали, почему не верят в мир с Кремлем

Кайя Каллас. / © Associated Press

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Кремль не демонстрирует никакой готовности к прекращению войны против Украины.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передает корреспондент "Суспільного".

По ее словам, Россия продолжает действовать так, будто не заинтересована в мирном урегулировании, а Владимир Путин "до сих пор играет в игры".

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"Мы не видим никаких подвижек в вопросе прекращения огня. Очевидно, что Путин все еще играет в игры, и нет никаких признаков того, что они хотят мира", - отметила Каллас в комментарии журналистам.

Евросоюз, по словам Каллас, не уменьшает давление на РФ и уже готовит 18-й пакет санкций сразу после принятия 17-го.

"Мы достигли момента, когда санкции действительно влияют на цепи поставок. Вероятно, будет больший эффект, который заставит Россию стремиться к миру", - добавила она.

Каллас также высоко оценила эффективность украинских атак с использованием беспилотников, направленных на российские военные объекты.

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"Мы видели в течение прошлых выходных атаки украинских дронов, которые переписывают военную историю. Они уничтожают самолеты стоимостью в миллионы долларов дронами за несколько тысяч. Это существенно увеличивает цену для России", - заявила представитель ЕС.

Напомним, российская делегация во время встречи в Стамбуле с представителями Украины категорически не соглашалась на прекращение огня, возражала против присутствия американцев и пыталась приуменьшить количество похищенных детей в Украине.