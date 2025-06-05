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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне повторно ударили по Херсонской ОВА: какие последствия

Половины здания Херсонской ОВА из-за удара РФ уже нет.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Харьковская ОГА

Харьковская ОГА

Россияне в очередной раз ударили КАБами по Херсону . В результате обстрела уничтожено здание Херсонской областной государственной администрации.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Информацию о пострадавших уточняем", - отметил он.

Удар по ОВА прокомментировали в СНБО.

"Херсон, здание ОГА после российских ударов. Террористы российские, обычные террористы. Ничего общего с военной целью, здание было пустым", - акцентировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

На отсутствие логики в действиях россиян указал и глава ОПУ Андрей Ермак.

"Херсонская ОГА, второй удар россиян за день. Зачем? В чем логика действий? Она же полностью отсутствует", - отметил он.

Напомним, российские войска утром, 5 июня, ударили по Херсону по авиации, артиллерии и атаковали город дронами. Повреждены дома, школа, больница, есть пострадавшие. Враг попал и по административным зданиям – горсовету и ОВА.

Ранения получил 74-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

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Дата публикации
Количество просмотров
791
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