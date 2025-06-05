Россияне повторно ударили по Херсонской ОВА: какие последствия

Харьковская ОГА

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Россияне в очередной раз ударили КАБами по Херсону . В результате обстрела уничтожено здание Херсонской областной государственной администрации.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Информацию о пострадавших уточняем", - отметил он.

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Удар по ОВА прокомментировали в СНБО.

"Херсон, здание ОГА после российских ударов. Террористы российские, обычные террористы. Ничего общего с военной целью, здание было пустым", - акцентировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

На отсутствие логики в действиях россиян указал и глава ОПУ Андрей Ермак.

"Херсонская ОГА, второй удар россиян за день. Зачем? В чем логика действий? Она же полностью отсутствует", - отметил он.

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Напомним, российские войска утром, 5 июня, ударили по Херсону по авиации, артиллерии и атаковали город дронами. Повреждены дома, школа, больница, есть пострадавшие. Враг попал и по административным зданиям – горсовету и ОВА.

Ранения получил 74-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.