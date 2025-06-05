- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 791
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне повторно ударили по Херсонской ОВА: какие последствия
Половины здания Херсонской ОВА из-за удара РФ уже нет.
Россияне в очередной раз ударили КАБами по Херсону . В результате обстрела уничтожено здание Херсонской областной государственной администрации.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Информацию о пострадавших уточняем", - отметил он.
Удар по ОВА прокомментировали в СНБО.
"Херсон, здание ОГА после российских ударов. Террористы российские, обычные террористы. Ничего общего с военной целью, здание было пустым", - акцентировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
На отсутствие логики в действиях россиян указал и глава ОПУ Андрей Ермак.
"Херсонская ОГА, второй удар россиян за день. Зачем? В чем логика действий? Она же полностью отсутствует", - отметил он.
Напомним, российские войска утром, 5 июня, ударили по Херсону по авиации, артиллерии и атаковали город дронами. Повреждены дома, школа, больница, есть пострадавшие. Враг попал и по административным зданиям – горсовету и ОВА.
Ранения получил 74-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.