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Россияне убили в Херсоне 27-летнего мужчину — ОВА
Российская армия нанесла очередной удар по Херсону.
В результате очередного обстрела российскими захватчиками Херсона погиб местный мирный житель.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Сегодня из-за вражеских обстрелов Днепровского района города ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина. Мои соболезнования родным убитого», — написал он.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один ребенок погиб, еще девять человек получили ранения, из них — два ребенка.
Мы ранее информировали, что во время массированной воздушной атаки россиян в Житомирской области погибли 3 ребенка, еще 12 жителей региона пострадали.