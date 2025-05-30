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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне убили в Херсоне 27-летнего мужчину — ОВА

Российская армия нанесла очередной удар по Херсону.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Захватчики обстреляли Херсон (фото иллюстративный)

Захватчики обстреляли Херсон (фото иллюстративный) / © Олег Синєгубов

В результате очередного обстрела российскими захватчиками Херсона погиб местный мирный житель.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Сегодня из-за вражеских обстрелов Днепровского района города ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина. Мои соболезнования родным убитого», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один ребенок погиб, еще девять человек получили ранения, из них — два ребенка.

Мы ранее информировали, что во время массированной воздушной атаки россиян в Житомирской области погибли 3 ребенка, еще 12 жителей региона пострадали.

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