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Украину атакуют вражеские БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 30 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
БпЛА на севере Черниговщины — курс на юг.
БпЛА на юге Одесской области.
Группа БПЛА из Херсона — курсом на Одессу.
Запорожская область — возможна боевая работа по БпЛА
Ранее сообщалось, что в последние дни российские войска устанавливают рекорды и запускают сотни «Шахедов» за одну атаку.
Мы ранее информировали, что русские войска атаковали Кировоградскую область. Под удар попало промышленное предприятие, повреждены десятки домов.