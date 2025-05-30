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- Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 30 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
БпЛА на півночі Чернігівщини — курс на південь.
БпЛА на півдні Одещини.
Група БпЛА з Херсонщини — курсом на Одесу.
Запорізька область — можлива бойова робота по БпЛА
Раніше повідомлялося, що останні дні російські війська встановлюють рекорди та запускають сотні «Шахедів» за одну атаку.
Ми раніше інформували, що російські війська атакували Кіровоградську область. Під удар потрапило промислове підприємство, пошкоджені десятки будинків.